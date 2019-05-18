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Впервые в истории все победители топ-5 чемпионатов защитили титулы
С – стабильность. Или з – застой.
Европейский футбольный сезон-2018/19 принес еще одно историческое достижение.
Впервые все победители топ-5 чемпионатов – «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Ювентус» – защитили титулы триумфаторов национальных чемпионатов.
В российской Премьер-лиге «Локомотив» не защитил чемпионство, уступив его «Зениту».
- В еврокубках триумф празднуют англичане: в финале Лиги Европы встретятся «Челси» и «Арсенал», в главном матче ЛЧ – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
- Финал ЛЕ пройдет в Баку 29 мая, ЛЧ – в Мадриде 1 июня.
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