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Впервые в истории все победители топ-5 чемпионатов защитили титулы

Впервые в истории все победители топ-5 чемпионатов защитили титулы
Eurosport

3 ч. назад

С – стабильность. Или з – застой.

Европейский футбольный сезон-2018/19 принес еще одно историческое достижение.

Впервые все победители топ-5 чемпионатов – «Бавария», «Барселона», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Ювентус» – защитили титулы триумфаторов национальных чемпионатов.

В российской Премьер-лиге «Локомотив» не защитил чемпионство, уступив его «Зениту».

  • В еврокубках триумф празднуют англичане: в финале Лиги Европы встретятся «Челси» и «Арсенал», в главном матче ЛЧ – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
  • Финал ЛЕ пройдет в Баку 29 мая, ЛЧ – в Мадриде 1 июня.

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