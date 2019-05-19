«Сити» все же сделал требл, Роббен и Рибери красиво ушли из «Баварии». Футбол субботы величественен

Англия

В том, что «Манчестер Сити» возьмет Кубок Англии и сделает внутрианглийский требл, сомнений особо и не было, но в каком стиле «горожане» уничтожили одно из главных открытий сезона – «Уотфорд» –это просто умопомрачительно. В начале игры оборона «шершней» трещала, но еще сдерживала атаки «Сити», а иногда даже отодвигала игру от своих ворот. Но два гола Сильвы и Жезуса, и во втором тайме пошло избиение.

Гвардиола уже даже не праздновал голы «Сити», которых к концу матча набралось шесть – столько же в финале Кубка забивал «Бёри» 116 лет назад.

«Манчестер» выиграл все турниры внутри Англии. Страшно представить настрой Пепа и компании на следующую ЛЧ.

А еще в Англии:

Победа «Сити» обеспечила место в Лиге Европы только в этом сезоне вернувшемуся в элиту «Вулверхэмптону» – между прочим, в еврокубках «волков» не видели 39 лет. Перепало и соседям «горожан» – «Юнайтед» начнет ЛЕ не с квалификации. Спасибо Гвардиоле за это.

Германия

«Бавария» в этом году благосклонно отложила решение чемпионского вопроса до последнего тура. Но даже полуфиналист Лиги Европы «Айнтрахт» не в силах остановить мотивированных мюнхенцев. Хозяева быстро закатили два (один из голов отменил VAR), а когда в начале второго тайма франкфуртцы счет сравняли, началось избиение: в следующие полчаса «Бавария» расстреляла ворота Кевина Траппа четырежды.

29-е чемпионство «Баварии». Столько же у «Нюрнберга», «Дортмунда», «Шальке» и Штутгарта» вместе взятых. В новый сезон за юбилеем?

А еще в Германии:

Последний матч за «Баварию» в Бундеслиге провели две легенды: Арьен Роббен и Франк Рибери. Закончили красиво: каждый забил по голу, а Рибери еще и стал единственным игроком в истории, кто выиграл девять Бундеслиг.

Была красивая церемония до матча, были слезы после. Дальше без Роббери. Это очень грустно.

Франция

Александр Головин провел, возможно, лучший матч во Франции. По статистике, так точно. Сначала Саша оформил ассист на Фалькао, хотя тут голевую передачу стоит записать на вратаря «Амьена», а во втором тайме реализовал футбольный буллит.

Важная победа «Монако» – теперь монегаски точно не вылетят напрямую. По тому, как складывался сезон – уже прогресс.

А еще во Франции:

«Лион» победил стоящий на вылет «Кан» (4:0) и сыграет в квалификации ЛЧ. А еще это был последний домашний матч для нынешнего тренера Брюно Женезьо. Немножечко взгрустнем.

Испания

«Хетафе» в прошлом туре любезно уступил путевку в ЛЧ «Валенсии». Валенсийцы в последнем туре не стали делать ответного подарка, обыграли «Вальядолид» и ворвались в главный клубный турнир Европы. «Хетафе» – пятый, и это все равно огромный успех для клуба, который два года назад играл в Сегунде.

Италия

«Рома» умудрилась сыграть нулевую вничью с «Сассуоло» и практически отпустила путевку в Лигу чемпионов. Римляне провалили сезон. 1:7 от «Фиорентины» в Кубке, вылет от самого легкого жребия в плей-офф Лиги чемпионов – «Порту», ну и пролет мимо турнира в сезоне следующем.

Клаудио Раньери ситуацию не выправил и уйдет летом. Будущее «Ромы» пока очень туманно.

Португалия

«Порту», формально находившийся в чемпионской гонке, одержал волевую победу над «Спортингом», но какой в этом толк, если «Бенфика» закатила еще в первом тайме тете Кларе... ой простите, «Санта Кларе» четыре.

Титул вновь вернулся в Лиссабон. 5 из последних 6 сезонов – за «орлами».

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