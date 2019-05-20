Месси сделал рывок к «Золотой бутсе», Кудряшов подарил сопернику титул. Футбол воскресенья идеален

Испания

«Барса» не обыграла «Эйбар», Силлессен пустил за шиворот с 30 метров, но все это бои местного значения. Единственное более-менее значимое соревнование – битва Лео Месси за «Золотую бутсу».

Аргентинец сделал дубль за две минуты и в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, повторив рекорд Тельмо Сарры. Месси настрелял 36 голов, у Килиана Мбаппе из «ПСЖ» 32 гола и матч в запасе. «Реймсу» придется очень несладко 24 мая.

А еще в Испании:

«Реал» завершил ужасный сезон еще одним поражением – от «Бетиса». Мадридцы проиграли в 18-й раз в сезоне, и это второй худший результат в истории. До антирекорда не хватило всего одной неудачи.

Гарета Бэйла выбесило решение Зидана вновь оставить его в запасе. Гарет не пошел приветствовать болельщиков по окончании последнего домашнего матча, а в раздевалке заявил партнерам, что уйдет, только если ему выплатят оклад за три года контракта – 51 млн евро. Роман Бэйла и «бланкос» заканчивается очень некрасиво.

Италия

Битва за ЛЧ идет полным ходом. В субботу очки потеряла «Рома», в воскресенье жестко влетел «Интер». «Наполи» вроде ничего уже и не надо, но «нерадзурри» в свои ворота получили четыре и опустились на четвертое место. Ведь «Аталанта» в гостях взяла балл у «Ювентуса».

В последнем туре «Милану», отстающему от соседей на одно очко, играть с немотивированным СПАЛ. «Аталанте» рубиться дома с «Сассуоло». А вот к «Интеру» приедет «Эмполи», который отчаянно бьется за сохранение места в высшей лиге. Будет жаркая битва.

А еще в Италии:

На «Ювентус Стэдиум» проводили Андреа Бардзальи. Легенде туринцев перед матчем с «Аталантой» устроили чемпионский коридор, дамы плакали, остальные держали футболки с 15-м номером. Уважили человека. Восемь лет в Турине как-никак.

Германия

Историю, по которой можно снимать фильм, подарил «Падернборн». После вылета из Бундеслиги клуб полетел в пике и уже через два года должен был упасть из третьей лиги в региональную. Помогло несчастье «Мюнхен 1860», который лишился лицензии. «Падернборн» остался в третьем дивизионе, а спустя еще два года вновь вернулся в элиту.

«Оскара» этому сценаристу!

Турция

В турецкой Суперлиге «Галатасарай» и «Истанбул» сыграли в предпоследнем туре по сути золотой матч. В спор за чемпионство вмешался русский защитник «Истанбула» Федор Кудряшов, правда, не так, как хотел.

После штрафного у ворота «Башакшехира» Федор подправил траекторию мяча, тот прилетел к Генри Оньекуру, и 21-летний форвард принес чемпионство «львам». Обидное второе серебро подряд для «Истанбула».

«Сити» все же сделал требл, Роббен и Рибери красиво ушли из «Баварии». Футбол субботы величественен

Качай приложение Eurosport для iOS или Android