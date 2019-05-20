Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свою страну со сборной Исландии по футболу.

«Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии по футболу на чемпионате Европы, когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик дрались и защищали честь своей страны. И сделали это, хотя никто не верил. И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе.

Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами в обороне родной земли, японцами в технологиях, швейцарцами в умении жить друг с другом, невзирая на какие-либо различия», – приводит слова Зеленского Sport24.

На чемпионате Европы-2016 сборная Исландии дошла до 1/4 финала, стадией ранее выбив из турнира сборную Англии.

На чемпионате мира-2018 исландцы не вышли из группы, пропустив вперед Хорватию, Аргентину и Нигерию.

Новый президент Украины Зеленский дружит со спортом. Он качал пресс и забивал киевскому «Динамо»

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