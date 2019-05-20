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Зеленский: «Украинцы должны стать исландцами в футболе»

Зеленский: «Украинцы должны стать исландцами в футболе»
Eurosport

31 мин. назад

Команда, собранная из исландских викингов, покорила весь мир.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свою страну со сборной Исландии по футболу.

«Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии по футболу на чемпионате Европы, когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик дрались и защищали честь своей страны. И сделали это, хотя никто не верил. И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе.

Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами в обороне родной земли, японцами в технологиях, швейцарцами в умении жить друг с другом, невзирая на какие-либо различия», – приводит слова Зеленского Sport24.

  • На чемпионате Европы-2016 сборная Исландии дошла до 1/4 финала, стадией ранее выбив из турнира сборную Англии.
  • На чемпионате мира-2018 исландцы не вышли из группы, пропустив вперед Хорватию, Аргентину и Нигерию.

Новый президент Украины Зеленский дружит со спортом. Он качал пресс и забивал киевскому «Динамо»

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