Алиссон, Эдерсон или Тер Штеген? Лучшие вратари сезона-2018/19

Почти все европейские футбольные лиги подошли к завершению: доиграть осталось в Италии и Франции, где чемпионы давно определились.

Сезон по-своему запомнился каждому любителю футбола, а теперь пора подводить его итоги и выбирать лучших на каждой позиции. Начинаем с тех, кто тащил удары, отбивал пенальти и летал из одного угла ворот в другой.

Герои Eurosport.ru тоже выбрали лучших. Вот наши результаты – согласны?

1) Алиссон

2) Тер Штеген

3) Эдерсон

4) Облак

5) Льорис

Гвардиола – царь регулярного сезона. Он уделал невероятные версии «Реала», «Боруссии» и «Ливерпуля»

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