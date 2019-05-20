Eurosport
Алиссон, Эдерсон или Тер Штеген? Лучшие вратари сезона-2018/19
Выбери героев яркого сезона.
Почти все европейские футбольные лиги подошли к завершению: доиграть осталось в Италии и Франции, где чемпионы давно определились.
Сезон по-своему запомнился каждому любителю футбола, а теперь пора подводить его итоги и выбирать лучших на каждой позиции. Начинаем с тех, кто тащил удары, отбивал пенальти и летал из одного угла ворот в другой.
Герои Eurosport.ru тоже выбрали лучших. Вот наши результаты – согласны?
1) Алиссон
2) Тер Штеген
3) Эдерсон
4) Облак
5) Льорис
Гвардиола – царь регулярного сезона. Он уделал невероятные версии «Реала», «Боруссии» и «Ливерпуля»