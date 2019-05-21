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АПЛ назвала лучший гол сезона-2018/19
Лучший мяч залетел в ворота команды, которая потом стала чемпионом.
Английская Премьер-лига назвала лучший гол, забитый в сезоне-2018/19.
Его автором стал полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд, который великолепным дальним ударом направил мяч в ворота «Манчестер Сити».
- В матче, который проходил 22 декабря, «Ман Сити» уступил «Кристал Пэлас» со счетом 2:3.
- Это поражение стало для «горожан» единственной неудачей в 19 домашних играх чемпионата.
- В АПЛ-2018/19 Таунсенд провел 38 матчей, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.
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