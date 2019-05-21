Ван Дейк, Де Лигт или Лапорт? Лучшие центральные защитники сезона-2018/19

Почти все европейские футбольные лиги подошли к завершению: доиграть осталось в Италии и Франции, где чемпионы давно определились.

Сезон по-своему запомнился каждому любителю футбола, а теперь пора подводить его итоги и выбирать лучших на каждой позиции. С вратарями мы уже определились. Пора заняться теми, кто защищает ребят в перчатках от неприятностей.

Герои Eurosport.ru сделали свой выбор. Согласны с ним?

1) Ван Дейк (63 балла)

2) Де Лигт (40 баллов)

3) Лапорт (34 балла)

4) Кулибали (13 баллов)

5) Алдервейрелд (8 баллов)

Ван Дейк стал лучшим футболистом Англии по версии PFA

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