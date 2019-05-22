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Александр-Арнольд, Робертсон или Альба? Лучшие крайние защитники сезона-2018/19
Выбери игрока, который круче других пылит по флангу.
Eurosport.ru продолжает подведение итогов футбольного сезона-2018/19.
Ранее мы с вами определились, кто лучший вратарь и центральный защитник. Пора выбрать сильнейшего латераля: тут у нас два игрока из «Ливерпуля», чемпион Англии, ассистент Месси и один из героев Бундеслиги. Сделай выбор или предложи свой вариант в комментариях.
А вот выбор редакции Eurosport.ru. Ознакомься с ним, пожалуйста:
1) Александр-Арнольд
2) Робертсон
3) Альба
4) Киммих
5) Уокер
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