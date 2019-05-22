Александр-Арнольд, Робертсон или Альба? Лучшие крайние защитники сезона-2018/19

Eurosport.ru продолжает подведение итогов футбольного сезона-2018/19.

Ранее мы с вами определились, кто лучший вратарь и центральный защитник. Пора выбрать сильнейшего латераля: тут у нас два игрока из «Ливерпуля», чемпион Англии, ассистент Месси и один из героев Бундеслиги. Сделай выбор или предложи свой вариант в комментариях.

А вот выбор редакции Eurosport.ru. Ознакомься с ним, пожалуйста:

1) Александр-Арнольд

2) Робертсон

3) Альба

4) Киммих

5) Уокер

Ван Дейк, Де Лигт или Лапорт? Лучшие центральные защитники сезона-2018/19

Алиссон, Эдерсон или Тер Штеген? Лучшие вратари сезона-2018/19

Качай приложение Eurosport для iOS или Android