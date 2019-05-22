ФИФА отказалась от расширения состава участников ЧМ-2022 в Катаре до 48 команд

Состав участников чемпионата мира по футболу 2022 года не будет расширен с 32 до 48 команд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Отмечается, что ФИФА пришла к выводу, что ей не хватило времени подготовить Катар для проведения дополнительных игр. «Регламент турнира останется неизменным», – говорится в сообщении Международной федерации футбола.

В связи с сохранением числа участников чемпионата мира-2022 ФИФА отказалась и от идеи проведения некоторых матчей турнира за пределами Катара.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что существует возможность увеличения числа участников мирового первенства уже с чемпионата мира 2022 года, а также о том, что часть матчей может пройти за пределами Катара. Главными кандидатами на проведение чемпионата вместе с Катаром были соседние Кувейт и Оман.

Позднее представители Омана заявили, что не заинтересованы в проведении игр турнира.

Катар станет первой страной на Ближнем Востоке, которая примет чемпионат мира по футболу. Турнир впервые пройдет в зимний период в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

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