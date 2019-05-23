Крымские клубы выживают без России и Украины. Скоро «Севастополь» или «Таврия» будут в еврокубках

Один из футбольных клубов Крыма может получить путевку в еврокубки – на это намекнул президент футбольного союза полуострова Юрий Ветоха. Крымский футбол уже пять лет находится в подвешенном состоянии: понятная причина мешает выступать в украинских или российских лигах.

«В 2014 году в УЕФА нам говорили, что через три-пять лет рассмотрят вопрос о передаче одному крымскому клубу путевки в один из еврокубков. Сейчас говорят, что видят наше развитие, но речи об интеграции в чемпионат России не идет, поэтому разговоры могут быть только об отдельной путевке. Так что этим летом УЕФА точно поднимет вопрос о включении нашего клуба в розыгрыш еврокубков в последующие годы», – заявил Ветоха.

Вряд ли чемпионату Крыма, который состоит из восьми команд, отдадут путевку в ЛЧ – наверняка новоиспеченному чемпиону придется продираться через квалификационные раунды Лиги Европы. В сезоне-2018/19 за два тура до конца вровень идут «Севастополь» и «ТСК-Таврия», на три очка отстает «Крымтеплица» из Молодежного. Раньше она выступала в Первой украинской Премьер-лиге и всегда была третьей силой Крыма в украинском футболе.

Чемпионат Крыма стал самостоятельной единицей в 2015 году: в июле основали Крымский футбольный союз и запустили Премьер-лигу Крымского футбольного союза. На первый розыгрыш собрали восемь клубов: к ТСК (теперь – «ТСК-Таврия») и СКЧФ (теперь – «Севастополь»), успевшим поиграть в России, присоединились «Бахчисарай», «Евпатория», керченский «Океан», «Кафа» из Феодосии, ялтинский «Рубин» и «Беркут» из Армянска. По регламенту команда, занявшая последнее место, вылетает в открытый чемпионат Крыма среди любительских клубов. Седьмая команда играет стыки. За четыре года состав сменился ровно наполовину.

Как кризис России и Украины повлиял на футбол в Крыму

В сезоне-2013/14 две команды чемпионата Украины из 16 представляли Крым: «Севастополь» и симферопольская «Таврия». Клубы заняли девятое и 15-е места, «Таврия» в любом случае вылетела бы в низшую лигу. Окончание чемпионата из-за накалившейся политической обстановки было скомканным: из Крыма и наиболее горячих точек матчи переносили в Киев.

Первым доказательством внедрения крымского футбола в русский стали матчи дружбы. 4 апреля и 8 июня 2014 года в Грозном и Ялте соответственно встретились «Терек-2» и ялтинская «Жемчужина». Обе встречи оправдали название и закончились ничьими – 2:2 и 1:1.

В июне сборная Севастополя поехала в Набережные Челны – участвовать в турнире на призы президента Татарстана. Крымчане одолели нижнекамский «Нефтехимик» местный «КАМАЗ» и даже казанский «Рубин», переживавший тяжелые времена после ухода Курбана Бердыева. «Рубин», правда, выпустил молодежку.

Приближалось начало сезона-2014/15, и тогдашний глава русского футбола Николай Толстых поприветствовал крымские клубы в лигах под эгидой РФС. Команды из Крыма и Севастополя прошли регистрацию согласно законодательству России и стали новыми юридическими лицами. СКЧФ, ТСК и ялтинская «Жемчужина» вошли в состав участников зоны «Юг» ПФЛ – второго дивизиона. И даже прошли жеребьевку на стадию 1/256 финала Кубка России. СКЧФ успел дойти до 1/32, где проиграл «Волгарю».

Музыка играла недолго – уже 22 августа УЕФА отказался признавать результаты крымских клубов, сыгранных под патронажем РФС. В декабре последовал официальный запрет, принятый на заседании исполнительного комитета организации. России пришлось принять условия под угрозой исключения из УЕФА и ФИФА перед домашним ЧМ. В январе 2015-го футбольные клубы Крыма и Севастополя вычеркнули из национального чемпионата. Появился чемпионат Крыма.

На первый взгляд кажется, что позиция УЕФА серьезно вредит крымскому футболу: клубы не покидают полуостров и уже четыре года не выезжают в Европу. Финансирование несопоставимо с украинским, спонсоров ищут в пределах Крыма. Но они не выезжали бы в любом случае: за всю историю крымского футбола попасть в еврокубки удалось только «Таврии». В сезоне-1992/93 симферопольцы играли в квалификационном раунде Лиги чемпионов, в сезоне-2010/11 – Лиги Европы. А в России «Севастополю» и компании пришлось бы добираться до РПЛ с низов второго дивизиона. РФС приютил в ПФЛ три клуба – но их несоизмеримо больше. По крайней мере, сейчас крымские команды имеют постоянную игровую практику, а чемпион вот-вот получит путевку в еврокубки.

Что крымским командам делать дальше

Оптимизм все равно должен быть осторожным – крымский футбол по-прежнему на отшибе. Здесь нет футбольных звезд, громких молодых талантов и эксклюзивной фанатской культуры, и это вытекает из другого – Крымский футбольный союз и клубы не занимаются запоминающимися пиар-кампаниями и не делают ничего для продвижения бренда. А ведь обособленный чемпионат, не принадлежащий ни к одному государству – привлекательная тема для медиа.

Но крымские клубы не пытаются интегрироваться в мировой футбол даже через активное ведение соцсетей и создание имиджа. Сайт Крымского футбольного союза информативен и неплох по навигации – правда, судя по дизайну, его напишет любой первокурсник-программист. Организация представлена во всех социальных сетях, кроме инстаграма, и Вконтакте всухую переигрывает твиттер – 3,5 тысячи подписчиков против 23 (не тысяч, а читателей).

«Севастополь»

Пресс-атташе одного из лидеров чемпионата ведет инстаграм, но забыл о твиттере, где традиционно аккумулируется большинство шуток и создается основной медиа-имидж клуба. Взаимодействие с болельщиками ведется через Вконтакте – на страничку подписались почти девять тысяч человек. Паблик обновляется активно, но без изюминки: даются официальные релизы, видеозаписи тренерских пресс-конференций и фотоотчеты с матчей.

«ТСК-Таврия»

В Симферополеотмечен на официальном сайте, но не обновлялся для 46 подписчиков с мая 2018 года. Инстаграм отсутствует, и вся информация снова дается через контактовский паблик с 3,5 тысячами подписчиков. Здесь все так же, как у «Севастополя», только еще скучнее: постинг с официального сайта разбивается редкими видеороликами.

«Крымтеплица»

В сезоне-2018/19 клуб впервые обеспечил медали чемпионата, но в соревновании сммщиков мог бы пойти дальше – соцсети (Вконтакте и инстаграм – конечно же, без твиттера) выглядят веселее, чем у «Севастополя» и «Таврии». По мере возможностей медийная служба «Крымтеплицы» делает инфографики и выкладывает новости в удобоваримом виде. Не «Зенит» и даже не «Енисей», но именно ребята из поселка Молодежный ближе всех к правильной раскрутке. Осталось завести твиттер, чтобы шутить там о трудностях крымского футбола.

Пример «Енисея» обязывает всю крымскую топ-3: пусть команда вылетела в ФНЛ, а ее смм иногда был откровенно кустарным – именно эти твиттерские шутки заставляют ждать возвращения красноярского клуба в Премьер-лигу даже фанов других команд. А крымские клубы ждут в еврокубках. И для этого им не надо махаться с «Зенитом», «Спартаком» или киевским «Динамо».

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