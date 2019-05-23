Eurosport
Де Йонг, Канте или Бускетс? Лучшие опорники сезона-2018/19
Выбери непроходимого полузащитника, который чаще всех оставлял оборону без работы.
Eurosport.ru продолжает подведение итогов футбольного сезона-2018/19.
Мы уже определились с вратарями и защитниками. Переходим к полузащите и начинаем с опорной зоны: здесь у нас один из последних великих воспитанников «Барселоны», его будущий сменщик, столпы средней зоны двух сильнейших команд Англии и один из немногих игроков «Челси», не заваливших сезон.
А вот выбор редакции Eurosport.ru. Ознакомься с ним, пожалуйста:
1) Де Йонг
2) Канте
3) Бускетс
4) Вейналдум
5) Фернандиньо
Александер-Арнольд, Робертсон или Альба? Лучшие крайние защитники сезона-2018/19
Ван Дейк, Де Лигт или Лапорт? Лучшие центральные защитники сезона-2018/19
Алиссон, Эдерсон или Тер Штеген? Лучшие вратари сезона-2018/19