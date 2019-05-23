Де Йонг, Канте или Бускетс? Лучшие опорники сезона-2018/19

Eurosport.ru продолжает подведение итогов футбольного сезона-2018/19.

Мы уже определились с вратарями и защитниками. Переходим к полузащите и начинаем с опорной зоны: здесь у нас один из последних великих воспитанников «Барселоны», его будущий сменщик, столпы средней зоны двух сильнейших команд Англии и один из немногих игроков «Челси», не заваливших сезон.

А вот выбор редакции Eurosport.ru. Ознакомься с ним, пожалуйста:

1) Де Йонг

2) Канте

3) Бускетс

4) Вейналдум

5) Фернандиньо

Александер-Арнольд, Робертсон или Альба? Лучшие крайние защитники сезона-2018/19

Ван Дейк, Де Лигт или Лапорт? Лучшие центральные защитники сезона-2018/19

Алиссон, Эдерсон или Тер Штеген? Лучшие вратари сезона-2018/19

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