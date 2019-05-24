«Барселона» сольет Вальверде, Головин зажжет против «Ниццы». Главные ставки уикенда

Ставка: «мыши» возьмут трофей за 3,86

Эрнесто ВальвердеGetty Images

Раньше «Барса» собирала эти бесполезные чашки только с одной целью – чтобы они не достались «Мадриду». Теперь Кубок Испании наконец-то стал практичным и важным – правда, его нужно не выиграть, а отдать. Такой вывод кажется парадоксальным лишь на первый взгляд, но если заглянуть глубже, станет ясно: поражение от «Валенсии» позволит «блаугране» получить нового тренера вместо бездарного физрука, который эпически упускает любой гандикап в плей-офф ЛЧ.

Поэтому рассуждать о тактике тут бесполезно – очевидно, что матч закончится так, как хотят игроки «Барсы». А они, судя по всему, не слишком воодушевлены идеей и дальше сотрудничать с Вальверде – следовательно, титул отойдет «летучим мышам» (они хоть порадуются), а «сине-гранатовые» подставят коуча и убедят руководство найти кого-то посолиднее, чем несчастный Эрнесто.

Нажимай сюда, если тоже ждешь, что игроки «Барселоны» театрально сольют и трофей, и тренеришку

Ставка: Головин отметится результативным действием – «Да» за 3,55

Александр Головин, «Монако»Getty Images

Патриотичный, но адекватный выбор, потому что Саша обязан вытворить против «Ниццы» что-то грандиозное. Он понимает: монегаски провалили сезон, радикального усиления не будет, коуч тоже сохранит должность – вероятно, в следующем году опять придется или бороться за жизнь, или трястись возле мидлайна Лиги 1. Разве за этим Головин поехал во Францию? Разумеется, нет.

Против «Амьена» Александр уже устроил звонкий перфоманс (гол плюс пас), осталось прикончить «Ниццу», которой вообще ничего не надо. Если получится оформить банку или ассист во втором туре подряд, то новости про интерес «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Интера» уже не покажутся смешными.

Тыкай здесь, причем как можно скорее – матч стартует вечером 24 мая

Ставка: тотал больше 3 за 1,9

Сердар Азмун, Артем Дзюба, Игорь Смольников, Кристиан Нобоа («Зенит»-2018/19)Getty Images

После невнятного выезда в Ростов «Зениту» нужно красиво завершить сезон перед своими фанами. «Енисей» – лучший соперник для зрелищной экзекуции, так что голов точно будет много. Во-первых, гениальный коуч Аленичев настроил своим парням худшую оборону в лиге (51 пропущенный) – даже «Анжи» (48) в этом плане чуть надежнее.

Во-вторых, питерцам явно хочется финишировать с лучшим показателем забитых мячей – сейчас они (53) отстают от «Краснодара» на один гол. Учитывая, что «быки» примут полумертвый «Рубин», «Зениту» нельзя останавливаться – казнь «Енисея» растянется на все 90 минут.

В-третьих, почему бы просто не поблагодарить стильным футболом болельщиков, которые потратят выходной день на посещение абсолютно бесполезного и антиинтригующего матча? Нужно делать праздник – вариантов нет.

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А еще:

– «Краснодар» замочит «Рубин» с форой «минус полтора» за 2,07. Если страшно, можно взять «минус один» за 1,53 – там, в случае чего, будет возврат. Но распятия не избежать – «Рубин» плывет. Из Казани драпают и Бердыев, и все более-менее сильные футболисты, которым задерживают зарплаты и вообще просят ужаться. Короче, у «Рубина» все печально, а «Краснодар» сохраняет призрачные шансы на вторую строчку, лучшую в истории клуба. Надо громить! 26 мая, 14:00

– «Оренбург» не проиграет «Спартаку» за 2,09. Щедрость кэфа поражает: гости приедут к бывшему «Газовику» без Адриано, Фернандо и стимулов – Лига Европы уже гарантирована. Поэтому крепкий и обученный «Оренбург» легко может испортить Кононову конец чемпионата – что может быть приятнее, чем победить «Спартак» и спровоцировать красно-белую истерику? В российском футболе – ничего. 26 мая, 14:00.

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