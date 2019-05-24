Силва, Сильва или Эриксен? Лучшие атакующие полузащитники сезона-2018/19

Eurosport.ru продолжает подведение итогов футбольного сезона-2018/19.

С обороной покончено: лучшие вратари, защитники и опорники отмечены по заслугам. Переходим в наступление, и на очереди у нас атакующие полузащитники: почти однофамильцы из «Манчестер Сити», суровый викинг «Тоттенхэма», легенда «Боруссии» и еще один супервыпускник из школы «Аякса».

А вот выбор редакции Eurosport.ru. Ознакомься с ним, пожалуйста:

1) Силва

2) Эриксен

3) Сильва

4) Ройс

5) Ван де Бек

Де Йонг, Канте или Бускетс? Лучшие опорники сезона-2018/19

Александер-Арнольд, Робертсон или Альба? Лучшие крайние защитники сезона-2018/19

Ван Дейк, Де Лигт или Лапорт? Лучшие центральные защитники сезона-2018/19

Алиссон, Эдерсон или Тер Штеген? Лучшие вратари сезона-2018/19

Качай приложение Eurosport для iOS или Android