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Силва, Сильва или Эриксен? Лучшие атакующие полузащитники сезона-2018/19
Реши, кто лучше всех развивал атаки своей команды.
Eurosport.ru продолжает подведение итогов футбольного сезона-2018/19.
С обороной покончено: лучшие вратари, защитники и опорники отмечены по заслугам. Переходим в наступление, и на очереди у нас атакующие полузащитники: почти однофамильцы из «Манчестер Сити», суровый викинг «Тоттенхэма», легенда «Боруссии» и еще один супервыпускник из школы «Аякса».
А вот выбор редакции Eurosport.ru. Ознакомься с ним, пожалуйста:
1) Силва
2) Эриксен
3) Сильва
4) Ройс
5) Ван де Бек
Де Йонг, Канте или Бускетс? Лучшие опорники сезона-2018/19
Александер-Арнольд, Робертсон или Альба? Лучшие крайние защитники сезона-2018/19
Ван Дейк, Де Лигт или Лапорт? Лучшие центральные защитники сезона-2018/19
Алиссон, Эдерсон или Тер Штеген? Лучшие вратари сезона-2018/19