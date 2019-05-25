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Стерлинг, Мане или Азар? Лучшие вингеры сезона-2018/19
Выбери красавца, который окрылил свою команду.
Мы определились с топовыми игроками сезона на пяти позициях. Пора обратить внимание на вингеров.
В номинации представлены четыре игрока клубов-призеров АПЛ и тинейджер из «Боруссии». Если у вас есть свой вариант, расскажите о нем в комментариях.
Выбор редакции Eurosport.ru:
2) Садио Мане
4) Эден Азар
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