Мы определились с топовыми игроками сезона на пяти позициях. Пора обратить внимание на вингеров.

В номинации представлены четыре игрока клубов-призеров АПЛ и тинейджер из «Боруссии». Если у вас есть свой вариант, расскажите о нем в комментариях.

Выбор редакции Eurosport.ru:

1) Рахим Стерлинг

2) Садио Мане

3) Мохамед Салах

4) Эден Азар

5) Джейдон Санчо

Другие номинации сезона:

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Ван Дейк, Де Лигт или Лапорт? Лучшие центральные защитники сезона-2018/19

Алиссон, Эдерсон или Тер Штеген? Лучшие вратари сезона-2018/19

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