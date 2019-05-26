30-й тур чемпионата России расставил команды по местам. Оставалось определиться с очередностью со второе по пятое и с 13-го по 16-е. «Зенит» оформил чемпионство 20 дней назад, претенденты на еврокубки и вылет тоже наметились заранее.

Лига чемпионов

«Зенит», «Локомотив», «Краснодар»

Зенит и «Локомотив» стопроцентно сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. Железнодорожники переиграли «Уфу» (1:0) и остались на втором месте по дополнительным показателям. «Краснодар» победил «Рубин» и взял бронзу РПЛ, но ему придется начать лигочемпионский путь с третьего отборочного раунда.

Лига Европы

ЦСКА, «Спартак», «Арсенал»

«Спартак» и ЦСКА разобрались, как поедут в новом сезоне в Европу. Армейцы в 30-м туре заочно оказались успешнее своих конкурентов: вколотили шесть «Крыльям Советов» и получили прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. «Спартак» уступил «Оренбургу» и сыграет в третьем квалификационном раунде.

Со второго отборочного раунда начнет еврокубковую историю тульский «Арсенал» – такое счастье свалилось на них после победы «Локомотива» в Кубке России.

Переходные матчи

«Крылья Советов» – «Нижний Новгород», «Уфа» – «Томь»

Оборонять свои места в Российской Премьер-лиге будут «Крылья Советов» и «Уфа». Самарцы сыграют в стыковых матчах с «Нижним Новгородом», который также носит название «Олимпиец», уфимцы – с «Томью».

ФНЛ и гости снизу

В ФНЛ – «Анжи» и «Енисей», В РПЛ – «Тамбов» и «Сочи»

РПЛ покидают «Анжи» и «Енисей». В Махачкале не уверены в дальнейшем существовании клуба, красноярцы сохраняют оптимизм и продолжают шутить в твиттере.

На замену выйдут победитель ФНЛ «Тамбов» и занявший второе место «Сочи». Триумфатора и серебряного призера первого дивизиона разделили четыре очка.

Концепт-арты логотипов «Зенита», «Спартака» и других клубов РПЛ. Минимализм и геометрия

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