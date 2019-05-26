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Месси, Мбаппе или Роналду? Лучшие нападающие сезона-2018/19
Выбор только за тобой.
Eurosport.ru продолжает подведение итогов футбольного сезона-2018/19.
На десерт мы приберегли самое сладкое – голосование за лучшего нападающего прошедшей кампании. Выбор предстоит очень сложный: тут вам и великие Месси с Роналду, и стремительно прогрессирующий Мбаппе, и резвый кореец Хынмин Сон, и снова чемпион Англии Серхио Агуэро. Айда голосовать!
А вот выбор редакции Eurosport.ru. Ознакомься с ним, пожалуйста:
1) Месси
2) Мбаппе
3) Роналду
4) Хынмин Сон
5) Агуэро
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