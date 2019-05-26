Eurosport.ru продолжает подведение итогов футбольного сезона-2018/19.

На десерт мы приберегли самое сладкое – голосование за лучшего нападающего прошедшей кампании. Выбор предстоит очень сложный: тут вам и великие Месси с Роналду, и стремительно прогрессирующий Мбаппе, и резвый кореец Хынмин Сон, и снова чемпион Англии Серхио Агуэро. Айда голосовать!

А вот выбор редакции Eurosport.ru. Ознакомься с ним, пожалуйста:

1) Месси

2) Мбаппе

3) Роналду

4) Хынмин Сон

5) Агуэро

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