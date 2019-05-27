Девушка-судья подверглась оскорблениям во время матча подростковых команд в Италии.

По информации Gazzettino, 22-летнюю Джулию Никастро оскорбляли родители футболистов «Трепорти» и «Миранезе». Они предлагали ей посвятить себя самой древней профессии в мире, а не работать в футболе. Один из игроков пошел еще дальше – 14-летний парень снял перед судьей шорты и крикнул: «Хватит ли у вас смелости удалить меня?!»

Арбитр показала красную карточку, родители на трибунах стали негодовать еще сильнее. После матча девушке оказали психологическую помощь, в местную федерацию футбола была направлена жалоба.

Женщины-судьи стали допускаться к работе с мужскими командами примерно в начале XXI века.

7 июня во Франции стартует женский чемпионат мира.

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