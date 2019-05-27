Топы предают свой стиль

В среднем за игру «Ман Сити» выдавал 64% владения, но в двух матчах с «Ливерпулем» дошел лишь до 51%. Пеп Гвардиола специально не рисковал и просил не пасовать через центр – там «горожане» могли напороться на фирменный прессинг Юргена Клоппа. Слегка трусливый выбор помог – команда победила на «Этихаде» и была близка к трем очкам на «Энфилде». Правда, обе игры получились крайне скучными – всего 16 ударов в первом матче и только 13 во втором.

Аналогичная тенденция прослеживается у «Барселоны», но уже в формате всего сезона. В заключительный год при Гвардиоле каталонцы выбили 65,4% владения, при Эрнесто Вальверде выиграли Ла Лигу с показателем в 61,4%. Разница в четыре процента олицетворяет постепенный отказ «Барсы» от философии Кройфа. Выбор схемы лишь дополняет картину – команда отвергает канонические 4-3-3 и временно переходит на 4-4-2.

«Тоттенхэм» этой версии совершенно не похож на команду из дебютного сезона Маурисио Почеттино. Тогда главной фишкой «шпор» был высокий прессинг. Сейчас «Тоттенхэм» все чаще отдает мяч и откатывается на свою половину. В прошлом сезоне «шпоры» позволяли сопернику сделать в среднем 7,58 передач перед тем, как вступить в отбор, в этом – уже 9,40. Значительное изменение, которое помогло клубу прокачать контратаки и вывести в лидеры Хынмин Сона.

Маурисио Почеттино и игроки «Тоттенхэма» празднуютGetty Images

Влияние стиля на результат проявлялось по-разному. «Реал» не смог отойти от модели Зинедина Зидана с навесами и подстроиться под желание Хулена Лопетеги отдавать передачи вразрез. «Аякс» не понял, как играть без мяча в самом важном для себя матче сезона – «Тоттенхэм» прижал амстердамцев и создал кучу моментов в ответном полуфинале ЛЧ. «Краснодар» в этом плане был лучше – «Байер» лишил самую техничную команду России мяча (30% и 35% владения), но «быки» подготовили уверенный план для выхода в контратаки и прошли в 1\8 финала ЛЕ.

Массовый отказ от фирменного стиля не объяснить одной очевидной причиной. Кто-то адаптировался к сопернику (кейс «Сити» и «Краснодара»), кто-то решал проблемы с составом («Тоттенхэм»), кто-то просто переживает смену поколений («Барселона»), а кто-то неудачно сменил тренера («Реал»).

Команды удивляют схемами-трансформерами

Подробно этот тренд расписан здесь. Если вкратце, то схема меняется в зависимости от ситуации в игре. Команда владеет мячом – схема одна, команда отдала мяч сопернику – схема другая. На момент написания того текста трансформер успели использовать «ПСЖ», «Наполи» и «Ман Сити». Позже к ним присоединился «Ювентус» – за счет ответной игры с «Атлетико».

Все четыре примера объединяют характеристики игроков, отвечавших за смену расстановки. Обычно это футболист с умением сыграть как в центре защиты, так и в опорной зоне. Для «Парижа» таким стал Маркиньос, для «Ман Сити» – Фернандиньо, для «Ювентуса» – Эмре Джан. Когда их команды владели мячом, они играли защитников. Когда мяч переходил сопернику, они выдвигались в опорную зону. В «Наполи» меняли позиции сразу три игрока.

«Париж» с мячом, схема 5-3-2 (3-5-2). Маркиньос в тройке защитниковEurosport

«Париж» без мяча, схема 4-4-2. Маркиньос в опорной зонеEurosport

За таким сложным алгоритмом стояли, как правило, тактические задачи. «Наполи» и «ПСЖ» с его помощью проходили прессинг «Ливерпуля» в ЛЧ – атакующая тройка «красных» не понимала, как действовать без мяча. «Ман Сити» контролировал контратаки «Арсенала» – Гвардиола боялся связки Пьер-Эмерика Обамеянга и Александра Ляказетта. Наконец, «Ювентус» получал численный перевес на флангах – команда замучила «Атлетико» навесами на Криштиану Роналду.

4-3-3 возвращаются

Динамика отлично прослеживается на примере АПЛ. В сезоне-2015/16 самой популярной схемой в Англии были 4-2-3-1 или 4-4-2 – на это однозначно повлияло чемпионство «Лестера». В следующем году серьезный скачок совершила схема с тремя защитниками – отпечаток победной кампании Антонио Конте в «Челси». В этом сезоне на первый план вышли 4-3-3 – основная расстановка чемпионской («Ман Сити») и почти чемпионской («Ливерпуль») команд.

Контекст помогает расшифровать цепочку. «Лестер» использовал двух нападающих, когда в Англию еще не высадилась схема с тремя защитниками – Варди и Окадзаки использовали ситуации 1-в-1. Конте ответил 3-4-3 – «Челси» получил подстраховку и численный перевес в обороне. Гвардиола взломал эту схему тройкой форвардов – если соперник не отходит от 3-4-3, защитники снова играют 1-в-1 и уступают в мастерстве.

Последняя фаза привела к более масштабным изменениям. В сезоне-2016/17 было зафиксировано только 36 игр, в которых одна из команд владела мячом 70% и более. Через год таких матчей в АПЛ было уже 63. По итогам этого сезона – 67.

Сдержать доминирующие команды непросто. Одна из проблем – эволюция плеймейкеров. В схеме 4-3-3 для десяток нет места, они становятся восьмерками и за счет мастерства трансформируют владение в остроту. У «Сити» за это отвечают Давид Сильва и Кевин де Брёйне, у «Тоттенхэма» – Эриксен и Алли, у «Ливерпуля» позицию восьмерок временно закрывали Адам Лаллана и Джердан Шачири. За пределами топ-клубов тоже есть неплохие примеры – Кай Хаверц и Юлиан Брандт в «Байере», братья Миранчуки и Ману Фернандеш в «Локомотиве», Джеймс Мэддисон в «Лестере».

Финал Кубка России, «Локомотив» играет по 4-3-3, восьмерки в схеме – братья МиранчукиEurosport

Прессинг определяет сценарий игры

Матчи Маурицио Сарри против «Сити» – самый простой пример. В гостевой игре АПЛ итальянец удивил суицидальным прессингом – «Челси» получил шесть мячей, Гвардиола – кучу свободных зон. Через неделю Сарри отказался от прессинга в финале Кубка Лиги – «Сити» доминировал во владении, но создал только один явный момент за 120 минут. Дело дошло до серии пенальти.

Похожие инструкции Почеттино поделили игру «Тоттенхэма» и «Дортмунда» на два разных тайма. В первом «шпоры» совсем не прессинговали – «Боруссия» легко выходила в атаку через фланг Джейдона Санчо. Во втором «Тоттенхэм» начинал давление гораздо выше – команда забила три мяча, а соотношение ударов дошло до унизительных 11:2.

Тот же Почеттино объяснял, что прессинг «Ливерпуля» не доходит до вратаря, а стартует только в центре поля. В ответной игре с «Барсой» Клопп отказался от этого принципа и заставил нападающих давить выше обычного. Как итог, 31% действий прошел на трети каталонцев. Их средний показатель по сезону – 25%.

Розыгрыши от вратаря создают проблемы

Из-за чужого прессинга команды чаще обращаются к коротким розыгрышам. Логика понятна – выманить соперников на себя, пройти их через пас, получить пространство и использовать его. Роль вратаря в этом огромна – он становится дополнительным полевым игроком. Эдерсон из «Сити» остается лучшим. Его спокойствие под прессингом пугает даже партнеров: в перерыве одного из матчей они даже напихали ему за излишний риск.

Унаи Эмери пробовал подобную модель с Петром Чехом. На старте не получалось – в игре с «Ман Сити» голкипер чуть не забил в свои ворота, но отделался угловым. Эксперимент с Берндом Лено был более удачным – немец начинал атаки, которые завершились голами «Фулхэму» и «Лестеру».

Одержимость такими розыгрышами приводит к совсем забавным случаям. На примере ниже – «Манчестер Юнайтед» в игре с «Эвертоном». Давид де Хеа хочет разыграть мяч с защитниками, но Фил Джонс и Крис Смоллинг остаются на своих местах. Неманья Матич чуть ли не требует, чтобы они опустились к вратарю. В результате Де Хеа все-таки разыгрывает мяч с Джонсом, но эпизод завершается потерей «МЮ». Далеко не у всех этот прием отработан так же, как у «Сити».

Розыгрыш «МЮ»Eurosport

Навесы становятся оружием

После возвращения в «Мадрид» Зинедин Зидан потребовал больше вешать в штрафную. Несмотря на ограниченность такой тактики, продуманные идеи могут сделать ее весьма эффективной. «Реал» образца прошлого сезона был хорошим доказательством этого.

В этом сезоне лидером стал «Ливерпуль» – команда Клоппа забила 17 мячей после кроссов в штрафную. Лучше всех раскрылся Садио Мане. Сенегалец организовал сразу семь мячей ударами головой, хотя за предыдущие пять лет у него было лишь четыре таких гола.

«Ювентус» изменился с приходом Криштиану Роналду. В прошлом сезоне туринцы навешивали 18 раз за матч в Серии А и 16 в Лиге Чемпионов. В этом – 23 и 22 раза, соответственно. Эффективность стратегии особенно ярко проявилась в ответке с «Атлетико».

У «Сити» нет высоких игроков в атаке, но еще в прошлом сезоне «горожане» подкинули интересный способ забивать после навесов. Команда не пытается обязательно замкнуть мяч головой – подачи выходят такими выверенными и четкими, что хватает одного касания ногой. Мастер в этом отношении – Бернарду Силва. Его кроссы не только вскрыли пару автобусов, но и компенсировали потерю Де Брёйне.

Весь процесс был бы невозможен без крайних защитников. Гари Невилл разглядел в этом признаки тактической эволюции: вингеры приобрели черты нападающих (актуальные примеры – Сон, Стерлинг, Салах), фулбеки приобрели черты вингеров, за голы отвечают вингеры с качествами нападающих, за ассисты – фулбеки с качествами вингеров.

Показательно, что в этом сезоне фланговые защитники сделали 135 голевых передач в АПЛ. В сезоне-2013/14 их было только 75. С тех пор идет уверенный и незамедлительный рост. Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон двигают прогресс лучше остальных. На двоих они сделали 23 голевых паса, оба вошли пятерку лучших ассистентов лиги.

Форма крайних защитников в какой-то степени отражает состояние команд. Спад Марсело и травмы Дани Карвахаля – одна из причин кризисного сезона «Мадрида». Успех Жорди Альбы указал на провал атакующих игроков «Барселоны». Давид Алаба и Йозуа Киммих – два светлых пятна в сезоне «Баварии». На их фоне партнеры выглядели крайне жалко, а будущая перестройка в команде – абсолютно логична.

Нападающие решают со скамейки

Последний пункт неизбежно связан с игрой на последних минутах. Команды перестраивали ее под качества страйкера, который выбегал на замену.

Появление Дивока Ориджии совпадало с переходом «Ливерпуля» на смелую игру в четырех нападающих. Соперник естественно закрывался, это позволяло бельгийцу закрепиться в чужой штрафной. Его голы «Эвертону» и «Ньюкаслу» помогли «красным» удержаться в чемпионской гонке АПЛ.

Еще одним экспертом по голливудским сценариям стал Фернандо Льоренте. В заключительные 20 минут матчей он забил пять мячей и сделал два ассиста. Польза была невероятной: «Тоттенхэм» перевернул матч с ПСВ, укрепил преимущество над «Боруссией» и шокировал «Ман Сити» в ЛЧ; еще «шпоры» добились двух поздних побед в Премьер-лиге. Штурм «Аякса» тоже был бы невозможен без вмешательства испанца.

На старте сезона шикарно себя проявляли Шапи Сулейманов и Пако Алькасер. Первый выходил под соперников, уставших от владения «Краснодара». Второй был оружием «Боруссии» в штрафной – обычно дортмундцы выставляли схему без нападающего, выход Пако сбивал механизм противника. Эффективность зашкаливала и отразилась на результатах: «Краснодар» благодаря очкам на последних минутах впервые попал в ЛЧ, «Боруссия» – впервые за несколько лет навязала реальную борьбу «Баварии» за титул.

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