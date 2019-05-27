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Клопп, Пеп или Почеттино? Лучшие тренеры сезона-2018/19
Выбери самого солидного рулевого прошедшего футбольного года.
Eurosport.ru продолжает подведение итогов футбольного сезона-2018/19.
Совместными усилиями мы определились с составом игроков, но кто ими должен управлять? Здесь у нас главные красавцы из АПЛ, мужчина, создавший яркий «Аякс», и тренер бойкого «Вулверхэмптона». Выберайте, господа!
Выбор редакции Eurosport.ru:
1-2) Юрген Клопп
1-2) Маурисио Почеттино
3-4) Пеп Гвардиола
3-4) Эрик Тен Хаг
5) Нуну Эспириту Санту
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