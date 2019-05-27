Клопп, Пеп или Почеттино? Лучшие тренеры сезона-2018/19

Eurosport.ru продолжает подведение итогов футбольного сезона-2018/19.

Совместными усилиями мы определились с составом игроков, но кто ими должен управлять? Здесь у нас главные красавцы из АПЛ, мужчина, создавший яркий «Аякс», и тренер бойкого «Вулверхэмптона». Выберайте, господа!

Выбор редакции Eurosport.ru:

1-2) Юрген Клопп

1-2) Маурисио Почеттино

3-4) Пеп Гвардиола

3-4) Эрик Тен Хаг

5) Нуну Эспириту Санту

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