Сын бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвида Бекхэма, Бруклин, повздорил со своей девушкой Ханой Кросс во время Каннского кинофестиваля.

Как сообщает The Sun, Хана набросилась на Бруклина с кулаками, после чего сладкую парочку разлучила охрана. «Бруклин очень ревнив; ему не нравится мужское внимание, которое привлекает к себе Хана.

Они немного выпили и начали обмениваться оскорблениями. Ситуация быстро накалилась, они кричали и плакали. Хана набросилась на Бруклина, и тут вмешалась охрана», – рассказал источник таблоида.

Это уже не первая ссора между наследником Бекхэма и популярной моделью. Не так давно молодые люди поссорились на музыкальном фестивале Коачелла, а затем их видели в ресторане в Беверли-Хиллз. Свидетели показали, что Хана покинула ресторан в слезах.

Давайте посмотрим, чем так хороша Хана, что на нее запал сын Дэвида.

The Sun также отметил, что Дэвид и его жена Виктория обеспокоены токсичными отношениями, которые сложились в паре Бруклина и Ханы.

Бруклин – старший сын Бекхэма. Также у Дэвида есть сыновья Ромео и Круз и дочь Харпер Севен.

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