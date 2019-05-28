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Хави возглавил «Аль-Садд»
Один из лучших игроков той самой «Барселоны» Пепа теперь будет тренировать.
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави стал главным тренером катарского клуба «Аль-Садд».
Испанец выступал за «Аль-Садд» с 2015 года и за это время провел за клуб 86 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 28 ассистов. 20 мая полузащитник завершил карьеру.
- В составе «Барселоны» Хави восемь раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза – Лигу чемпионов.
- Кроме того, он дважды побеждал на чемпионате Европы и выигрывал чемпионат мира в составе сборной Испании.
Хави: «У Месси остались еще 3 или 4 года выступлений на высоком уровне»
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