27 мая в Бордо состоялся благотворительный матч с участием ряда выдающихся французов: Зинедина Зидана, Арсена Венгера, Дидье Дешама, Робера Пиреса, Лорана Блана и других.

После игры в интернете завирусилась фотография, на которой 69-летний Венгер на скорости обходит 46-летнего Зидана.

Сегодня появилось видео эпизода – и на нем Арсен оказался не так хорош, как на вырванном из контекста снимке. В одном из моментов бывший коуч «Арсенала» получил мяч у своей штрафной, зачем-то повел его к своим воротам и в итоге отдал Зидану.

«Приятно видеть, что Арсен все еще верен своим принципам творить какую-то ***** [дичь] в защите», – написал один из болельщиков.

«Но он все еще лучше, чем Мустафи», – добавил другой.

29 мая «Арсенал», где Венгер проработал 22 года, встретится с «Челси» в финале Лиги Европы.

После ухода из «Арсенала» в мае 2018 года Венгер находится без работы.

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