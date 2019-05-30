14-летний футболист итальянского «Трепорти» узнал наказание, которое ему назначили за инцидент с девушкой-судьей во время матча против «Миранезе».

По информации La Republicca, игрока дисквалифицировали на год. Срок может быть сокращен в два или три раза, если он согласится пройти курс перевоспитания. В программу входит помощь в организации тренировок своего клуба, уборка в раздевалках и стрижка газонов. При этом парень сможет тренироваться со своей командой. Он согласился с наложенным наказанием, как и его родители.

Во время матча подростковых команд футболист снял шорты перед девушкой-судьей и получил красную карточку.

Родители игроков с трибун обзывали 22-летнюю Джулию Никастро проституткой.

14-летний футболист снял шорты перед девушкой-судьей, родители игроков называли ее проституткой

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