Instagram

Снявший шорты перед девушкой-судьей футболист дисквалифицирован на год и будет стричь газоны

Снявший шорты перед девушкой-судьей футболист дисквалифицирован на год и будет стричь газоны
Eurosport

50 мин. назад

И убираться в раздевалках!

14-летний футболист итальянского «Трепорти» узнал наказание, которое ему назначили за инцидент с девушкой-судьей во время матча против «Миранезе».

По информации La Republicca, игрока дисквалифицировали на год. Срок может быть сокращен в два или три раза, если он согласится пройти курс перевоспитания. В программу входит помощь в организации тренировок своего клуба, уборка в раздевалках и стрижка газонов. При этом парень сможет тренироваться со своей командой. Он согласился с наложенным наказанием, как и его родители.

  • Во время матча подростковых команд футболист снял шорты перед девушкой-судьей и получил красную карточку.
  • Родители игроков с трибун обзывали 22-летнюю Джулию Никастро проституткой.

14-летний футболист снял шорты перед девушкой-судьей, родители игроков называли ее проституткой

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте