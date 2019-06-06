Квизы

В современном футболе редкостью является не только верность одному клубу на протяжении всей карьеры, но хотя бы на какой-то длительный период.

Звезды меняют команды и принимают новые вызовы. Попробуй угадать, в каких клубах некоторые из них провели больше всего времени.

Англия и Голландия забьют больше трех мячей, островитяне победят по желтым. Прогнозы на Лигу наций

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