Eurosport
«МЮ» или «Реал»? За какой клуб играли дольше Бекхэм, Зидан и другие легенды футбола
Квизы
О джерси этих парней мечтал каждый ребенок.
В современном футболе редкостью является не только верность одному клубу на протяжении всей карьеры, но хотя бы на какой-то длительный период.
Звезды меняют команды и принимают новые вызовы. Попробуй угадать, в каких клубах некоторые из них провели больше всего времени.
Англия и Голландия забьют больше трех мячей, островитяне победят по желтым. Прогнозы на Лигу наций
Милашка украсила финал ЛЧ пробежкой по полю. Отдай ей должное и пробегись по ее инстаграму
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте