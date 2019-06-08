Сразу несколько футболисток сборной Афганистана выдвинули обвинения против президента местной федерации футбола Керамудина Карима.

Как сообщает Afghan Herald, одна из футболисток заявила, что Карим ударил ее по лицу и приставил пистолет к голове, а перед этим совершил над ней сексуальное насилие. Функционер угрожал застрелить девушку и ее семью, если она расскажет обо всем в прессе.

Керамудин КаримGetty Images

Другая футболистка также обвинила Карима в сексуальном насилии: по ее словам, она смогла вывернуться и убежать от него, после чего мужчина в присутствии остальной команды угрожал отрезать ей язык. Наконец, еще одна девушка утверждает, что президент афганской ФА пытался поцеловать ее в шею и губы. Когда же она выбежала из комнаты, то перестала быть игроком сборной: Карим отчислил ее из состава и распространил слухи о том, что она лесбиянка.

«Он сказал сесть на его кровати. Я стала волноваться, меня трясло. Он сказал: «Сегодня я хочу узнать, что скрывается под твоей одеждой». Я ответила: «Оставьте меня, я хочу домой». Он сказал: «Кричи сколько влезет, никто тебя не услышит».

Я встала и попыталась бороться, но он ударил меня по лицу. Из моего рта и носа потекла кровь. Он начал меня избивать, я упала на кровать, и все потемнело. Когда я очнулась, вся моя одежда исчезла, везде была кровь. Меня трясло, я не знала, что со мной случилось. Кровать была залита кровью, кровь текла из моего рта, носа и влагалища. Я пошла в ванную, умылась и надела одежду. Когда я вернулась, то сказала: «Я пойду и расскажу прессе, что случилось со мной».

Он взял пистолет, приставил к моей голове и сказал: «Я могу выстрелить тебе в голову, и везде вокруг будет твой мозг. И то же самое я могу сделать с твоей семьей. Если ты хочешь, чтобы твоя семья была жива, ты должна хранить молчание». Затем он швырнул деньги мне в лицо и сказал убираться. Он открыл дверь, и я ушла», – рассказала футболистка, которая пришла к Кариму попросить денег на транспортные расходы.

Материал Afghan Herald был опубликован в конце прошлого года.

Также в конце прошлого года преступления внутри женской сборной Афганистана расследовало издание The Guardian. Мы делали выжимку из материала британских журналистов; прочитать ее можно по этой ссылке.

Сегодня, 8 июня, ФИФА пожизненно отстранила Карима от любой деятельности, связанной с футболом, включая административную. Бывший чиновник был признан виновным в злоупотреблении своим положением и сексуальных домогательствах к афганским футболисткам.

Карима обязали выплатить штраф в размере 1,01 млн долларов.

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