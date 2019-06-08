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«Кровь текла изо рта, носа и влагалища». 3 футболистки – о насилии со стороны главы афганской ФА
Сегодня преступника отстранили от любой деятельности, связанной с футболом, и оштрафовали на миллион долларов.
Сразу несколько футболисток сборной Афганистана выдвинули обвинения против президента местной федерации футбола Керамудина Карима.
Как сообщает Afghan Herald, одна из футболисток заявила, что Карим ударил ее по лицу и приставил пистолет к голове, а перед этим совершил над ней сексуальное насилие. Функционер угрожал застрелить девушку и ее семью, если она расскажет обо всем в прессе.
Керамудин КаримGetty Images
Другая футболистка также обвинила Карима в сексуальном насилии: по ее словам, она смогла вывернуться и убежать от него, после чего мужчина в присутствии остальной команды угрожал отрезать ей язык. Наконец, еще одна девушка утверждает, что президент афганской ФА пытался поцеловать ее в шею и губы. Когда же она выбежала из комнаты, то перестала быть игроком сборной: Карим отчислил ее из состава и распространил слухи о том, что она лесбиянка.
«Он сказал сесть на его кровати. Я стала волноваться, меня трясло. Он сказал: «Сегодня я хочу узнать, что скрывается под твоей одеждой». Я ответила: «Оставьте меня, я хочу домой». Он сказал: «Кричи сколько влезет, никто тебя не услышит».
Я встала и попыталась бороться, но он ударил меня по лицу. Из моего рта и носа потекла кровь. Он начал меня избивать, я упала на кровать, и все потемнело. Когда я очнулась, вся моя одежда исчезла, везде была кровь. Меня трясло, я не знала, что со мной случилось. Кровать была залита кровью, кровь текла из моего рта, носа и влагалища. Я пошла в ванную, умылась и надела одежду. Когда я вернулась, то сказала: «Я пойду и расскажу прессе, что случилось со мной».
Он взял пистолет, приставил к моей голове и сказал: «Я могу выстрелить тебе в голову, и везде вокруг будет твой мозг. И то же самое я могу сделать с твоей семьей. Если ты хочешь, чтобы твоя семья была жива, ты должна хранить молчание». Затем он швырнул деньги мне в лицо и сказал убираться. Он открыл дверь, и я ушла», – рассказала футболистка, которая пришла к Кариму попросить денег на транспортные расходы.
- Материал Afghan Herald был опубликован в конце прошлого года.
- Также в конце прошлого года преступления внутри женской сборной Афганистана расследовало издание The Guardian. Мы делали выжимку из материала британских журналистов; прочитать ее можно по этой ссылке.
- Сегодня, 8 июня, ФИФА пожизненно отстранила Карима от любой деятельности, связанной с футболом, включая административную. Бывший чиновник был признан виновным в злоупотреблении своим положением и сексуальных домогательствах к афганским футболисткам.
- Карима обязали выплатить штраф в размере 1,01 млн долларов.
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