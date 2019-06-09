The Guardian: в Сирии погиб бывший вратарь национальной сборной, который стал «певцом революции»

Бывший голкипер молодежной сборной Сирии Абдул Бассит аль-Сарут был убит в ходе боев в северной Хаме, сообщает The Guardian.

В рамках спортивной карьеры Аль-Сарут, помимо национальной сборной, выступал за команду из своего родного города Хомс – «Аль-Карамах». В 2011 году спортсмен присоединился к акциям протеста против действующего президента страны Башара Асада и стал известен как «певец революции».

Позже, когда в Сирии началась гражданская война, Аль-Сарут взялся на оружие. В 2013 году был выпущен посвященный его деятельности документальный фильм «Возвращение в Хомс».

В боях также погибли четверо братьев Аль-Сарута и его отец.

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