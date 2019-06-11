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Месси опередил Роналду в списке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

Месси опередил Роналду в списке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes
Eurosport

1 час назад

Тройка лидеров состоит только из футболистов.

Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes занял форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Он опередил Криштиану Роналду на 18 млн долларов и бывшего одноклубника Неймара – на 22 млн.

1. Лионель Месси («Барселона», футбол) – 127 млн долларов

2. Криштиану Роналду («Ювентус», футбол) – 109

3. НеймарПСЖ», футбол) – 105

4. Сауль Альварес (бокс) – 94

5. Роджер Федерер (теннис) – 93,4

6. Расселл Уилсон («Сиэтл», американский футбол) – 89,5

7. Аарон Роджерс («Грин-Бэй», американский футбол) – 89,3

8. Леброн Джеймс («Лейкерс», баскетбол) – 89

9. Стефен Карри («Голден Стэйт», баскетбол) – 79,8

10. Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт», баскетбол) – 65,4

  • В расчет брался заработок с июня 2018-го по июнь 2019 года.
  • В 2018 году аналогичный рейтинг возглавлял Флойд Мэйуэзер.

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