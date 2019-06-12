Сборная России U-20 пропустила от вратаря с чужой половины поля

Сборная России U-20 проиграла команде региона «Урал-Поволжье» в рамках Кубка Олимп-ПФЛ «Переправа». Решающий мяч забил голкипер «Урала».

На 76-й минуте судья зафиксировал фол со стороны сборной России на чужой половине поля и назначил штрафной удар. К мячу подошел вратарь Андрей Чернов и мощно пробил. В штрафной площади мяч отскочил от газона и попал в сетку – голкипер сборной Андрей Савин вышел из ворот слишком далеко.

Смотреть на 2:08:35.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Урала».

На 76-й минуте «Урал» вел в три мяча, но сборной удалось отыграть два в конце матча.

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