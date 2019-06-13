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CIES: Мбаппе – самый дорогой игрок в мире, Месси – четвертый, Роналду – 20-й
Криш уже не котируется.
Исследовательский центр CIES Football Observatory составил топ-100 самых дорогих футболистов мира. При формировании списка учитывался возраст игрока, позиция, выступления на клубном и национальном уровнях, достижения клубов и сборных, уровень чемпионата.
Рейтинг возглавил 20-летний нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе: сумма составила 252,2 миллиона евро. Следом расположились Мохамед Салах из «Ливерпуля» (219,6) и Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» (207,9).
Лионель Месси – четвертый (167,4), Антуан Гризманн – девятый (143,8), Криштиану Роналду – 20-й (118,1).
- В сезоне-2018/19 Мбаппе стал чемпионом Франции. В составе сборной он в 2018-м завоевал титул чемпиона мира.
- Салах выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, «Манчестер Сити» Стерлинга победил в АПЛ.
Мбаппе опередил Гризманна, Погба и Варана и стал лучшим французским футболистом 2018 года