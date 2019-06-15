Eurosport
Мата, Дзагоев, Насри и еще 5 горячих выпускников без контракта
Топовые свободные агенты лета.
Сезон и учебный год закончились. А это значит, что клубы вышли на рынок и затариваются, как выпускники в виноводочных. Eurosport.ru подобрал самых аппетитных футболистов, чьи контракты истекают летом. Этим парням даже ЕГЭ ни по чем.
- Кроме этих ребят, контракты заканчиваются у таких топов как Эктор Эррера, Ясин Браими, Марио Балотелли, Соломон Рондон, Дани Старридж, Макс Крузе, Начо Монреаль.
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