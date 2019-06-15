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Лунин, Доннарумма и Де Лигт вошли в список претендентов на Golden Boy-2019
У них в соперниках 97 человек.
Итальянское издание Tuttosport опубликовало список из ста лучших молодых футболистов, которые поборются за приз Golden Boy-2019.
В лист номинантов вошли широко известные игроки, такие как: Андрей Лунин (вратарь, «Реал»), Джанлуиджи Доннарумма (вратарь, «Милан»), Браим Диас (полузащитник, «Реал»), Маттейс де Лигт (защитник, «Аякс»), Фил Фоден (полузащитник, «Ман Сити»), Маттео Гендузи (полузащитник, «Арсенал») и Жоау Фелиш (нападающий, «Бенфика»).
- В 2018 году приз Golden Boy получил Маттейс де Лигт.
- Лионель Месси побеждал в номинации в 2005 году, Криштиану Роналду – ни разу.
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