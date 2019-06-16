«Ребята, идите домой, завтра вы не поедете в Припять». Чернобыль очень связан с футболом

Конец весны и начало лета 2019 года – в какой-то степени исторический момент. HBO сняла пока что лучший сериал всех времен по рейтингу IMDb, но главное – сделала важное культурное высказывание о трагедии 26 апреля 1986-го. Возможно, что-то показали не так, а что-то не показали вовсе. И это вовсе – футбол.

В Припяти был относительно успешный футбольный клуб

Для географического понимания – город Припять расположен в 3 км от Чернобыльской АЭС и в 21 км от самого Чернобыля, поэтому сериал точно назван в честь промышленного объекта, но это не так важно. Припять была одним из самых модернизированных городов СССР, который ориентировался на молодежь. Для нее построили спортивные центры, бассейны, кафе и другие культурно-досуговые учреждения. Городу даже вручали призы за лучшую архитектуру в Союзе. Припять была счастливым городом, но без футбольной команды.

Ее создали при поддержке государства только в середине 70-х годов. Основателем клуба считают Василия Трофимовича Кизиму – начальника строительства ЧАЭС и уважаемого человека в коммунистических кругах (впоследствии Героя социалистического труда). В его видении команда должна была участвовать в местных турнирах, биться за место в профессиональном футболе и состоять из жителей Припяти, близлежащих городов (в том числе Чернобыля) и работников АЭС. Энтузиазм Кизимы в развитии подкреплялся еще и тем, что создание футбольной команды могло стать идеальным способом улучшения труда и отдыха работников: «У нас люди работают в четыре смены. Никто не будет отдыхать в другом месте: они пойдут смотреть футбол и выпивать бутылку пива». Команде дали символичное название «Строитель» и сформировали ее первый состав.

Большинство первых игроков припятского «Строителя» приехали из соседней деревни Чистогаловка. Они успешно играли в областных и районных соревнованиях, поэтому стали хорошей основой для будущего развития клуба.

В 70-80-е годы устройство советского футбола предполагало, что все профессиональные команды делились на три лиги (Высшую, Первую и Вторую), а остальные бились за профессиональный статус на зональном уровне. В зональных лигах как раз и играл «Строитель» из Припяти. Целью клуба было становление как команды мастеров. Для этого требовалась победа в чемпионате Украины среди КФК (коллективов физической культуры), которая обеспечила бы выход во Вторую лигу СССР.

«Строитель» был необычной командой хотя бы потому, что не все его игроки были профессионалами. Некоторые футболисты официально работали на Чернобыльской АЭС с зарплатой, но без заданий, связанных с функционированием предприятия.

Основная часть команды приехала в Припять зимой 1981-го, поэтому их мило называли подснежниками. Тренером в молодую и перспективную команду позвали Анатолия Шепеля. Он играл за киевское и московское «Динамо» и одесский «Черноморец», а в Припять приехал после ранней пенсии (31 лет). Чтобы вы понимали, руководить командой стал двукратный победитель чемпионата СССР и обладатель Кубка, а еще бывший игрок сборной СССР.

«Строитель» играл в трех турнирах вплоть до 1986 года, но исправно выигрывал только один. Припятский клуб был трехкратным победителем чемпионата Киевской области, но до профессионального статуса так и не добрался. Ближе всего клуб подошел к заветному промоушену во Вторую лигу в 1985-м, но занял в чемпионате КФК только второе место, уступив путевку в большой футбол «Нефтянику» из Ахтырки.

К серебряному сезону команда подошла уже с собственной молодежной командой, которая через год исчезла с радаров, как и основная.

В Припяти построили современный стадион, который должны были открыть 1 мая 1986 года

Успехи «Строителя» на региональных соревнованиях побудили руководство Припяти выстроить для команды новый стадион недалеко от въезда в город. Арену вместимостью 5000 человек разместили вблизи потом уже печально известного парка аттракционов. На ней была ложа для важных гостей и журналистов, половину трибун прикрывала крыша, что было новшеством для советских стадионов, а еще установили освещение для игры вечером. Новый стадион должен был стать украшением атомного города, а Кизима торжествующе говорил о его важности: «Новый стадион так же важен для людей, как и новый реактор».

Открытие арены «Авангард» назначили на Международный день трудящихся в 1986 году, сразу после полуфинала Кубка Киевской области против одного из главных соперников – «Машиностроителя» из Бородянки.

Подготовка гостей к матчу 27 апреля шла планомерно и ничего не должно было испортить очередную битву между соседями (города разделяли 116 км), но 26 апреля прямо во время тренировки «Машиностроителя» на газон приземлился вертолет. Из него вышли люди в химкостюмах и бросили странное: «Ребята, идите домой, завтра вы не поедете в Припять».

«Строитель» просуществовал еще несколько лет после катастрофы

Конечно, ряд футболистов «Строителя», будучи сотрудниками ЧАЭС, остались в Припяти для ликвидации последствий взрыва реактора. Другие же уехали с ожиданием скорого возвращения на новый стадион и в нормальную жизнь, но этого не произошло. «Когда шла эвакуация, говорили, что брать надо только самое необходимое, – рассказал в одном из интервью бывший игрок «Строителя» Александр Вишневский. – У меня в городе много чего ценного осталось. Мотоцикл, форма футбольная, бутсы. Адидасовские, с изображением Пауля Брайтнера на язычке».

«Строитель» не завершил сезон-1986 по понятным причинам, но на следующий год выжившие и эвакуированные игроки во главе с Александром Вишневским воссоздали команду в городе Славутич. Сезон-1987 и вовсе стал одним из самых успешных для команды в КФК: она взяла третье место, но главной цели так и не добилась. Переселение в новый город стало для футболистов и вообще всех слишком тяжелым испытанием, и клуб погиб. «Возвращение в родной город не представлялось возможным», – сказал тот же Вишневский в интервью спустя много лет после аварии.

Через 20 лет клуб возродился ровно для одного матча на небольшой площадке в Киеве. Там провели матч 27 апреля 1986 года между «Строителем» и «Машиностроителем». Несмотря на проблемы со здоровьем, финансами и жизнью в глубине людей сидела печаль от того, что они пропустили футбольный матч. Основной состав «Строителя» на матч 1986 года присутствовал в полном составе, и совсем неважно какой в итоге получился счет. Потому что победил футбол.

Как футбол и Чернобыль взаимодействуют сейчас

Катастрофа, произошедшая больше 30 лет назад, оставила неизгладимый след на сотнях тысяч людей. О ее последствиях снимают сериалы, пишут книги и делают все, чтобы окончательно разобраться в причинах трагедии, но самое важное, что не забывают о тех, кто пострадал от радиации больше всего.

Например, «Ливерпуль» приглашал детей из окрестностей Чернобыля на экскурсию по «Энфилду» и матч с «Гомелем» в Лиге Европы. Это событие стало частью важного благотворительного проекта, который ежегодно отправляет в Англию пораженных радиацией детей для улучшения здоровья: «Четыре недели здесь, питье незагрязненной воды и здоровая пища дают детям импульс для продолжения борьбы».

Киевское «Динамо» дважды в год (в день годовщины аварии и перед Новым годом) проводит встречи с юными фанатами, которые, к несчастью, столкнулись с проблемами со здоровьем, вызванными поражающим действием атомного взрыва

Сборные Белоруссии и Украины в 2004-м тоже стали участниками акта памяти и высказывания по поводу Чернобыля. Во время матча в Парме на трибунах был развернут огромный баннер «Тридцать тысяч спасибо за тридцать тысяч улыбок детей Чернобыля», состоялась церемония с объявлениями о последствиях взрыва на ЧАЭС для Белоруссии и деятельности итальянских гуманитарных организаций.

Детей приглашали и на матчи Евро-2012, проходившего на Украине и в Польше. УЕФА, несмотря на отказ выделить средства жертвам катастрофы в рамках социальных инвестиций, присущих любому крупному турниру, все равно устроил праздник 125 детям, которые своими глазами увидели матч Франции и Швеции. Решение УЕФА даже вызвало мини-конфликт. Председатель Чернобыльского детского фонда Саймон Уолш назвал такое поведение «пустой болтовней» и призвал весь мир обратить внимание на все еще нерешенную проблему: «Это чрезвычайно важный турнир и уникальная возможность осветить текущие последствия Чернобыльской катастрофы».

Возможно, именно эти последствия стали в 2012 году причиной рака крови у Стиляна Петрова. Врач сборной Болгарии Михаил Илиев, который работал с игроком 14 лет, уверен, что на него подействовало излучение. По его словам, у шестилетнего Стиляна не было шансов не подхватить болезнь, потому что уровень радиации на севере Болгарии, где жил Петров, превышал нормальные значения в 1000-1300 раз. В интервью The Sun Илиев заявил: «Это было в конце весны, население ело свежие радиоактивные овощи и другие продукты. Многие люди, которые были тогда детьми, сейчас страдают из-за этого раком». Важным аргументом Илиева выступает и тот факт, что в семье Петрова до этого раком никто не болел. В 2015 году Стилян выздоровел и даже ездил на сборы с «Астон Виллой», но вскоре завершил спортивную карьеру.

После выхода сериала «Чернобыль» отголоски катастрофы стали более четкими и понятными. Настолько, что сборная Северной Ирландии приняла серьезные меры предосторожности при выезде на отборочный матч к Евро-2020 в Белоруссию. Министерство иностранных дел страны сообщило болельщикам, что местные молочные продукты, лесные грибы и лесные плоды могут нести высокий уровень радиации после аварии, а сама североирландская федерация заготовила конкретное меню для каждого приема пищи и попросила отель не допустить попадание в рацион футболистов зараженных продуктов.

Авария на ЧАЭС повлияла не только на футбол, читайте на кого и как еще:

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