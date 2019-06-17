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В буддийском храме Бангкока есть скульптура Бекхэма. Спустя 10 лет Дэвид принял эту религию

В буддийском храме Бангкока есть скульптура Бекхэма. Спустя 10 лет Дэвид принял эту религию
Валерия Кукалева

14 мин. назад

Очень креативный храм.

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм популярен до такой степени, что у него есть своя статуя в буддийском храме Бангкока. 30-сантиметровый идол был установлен в 1998 году и стал туристической достопримечательностью..

Проектировавший внутреннее убранство храма скульптор был фанатом «Манчестер Юнайтед», за который Бэкс выступал с 1993-го по 2003 год. Главный аббат посчитал, что памятник футболиста в помещении, где прихожане молятся – совсем неплохая идея, а футбол стал религией с миллионами последователей.

В лицо Дэвида можно не узнать, но это, несомненно, он. На бронзовом футболисте – комплект формы «Юнайтед» образца 1997 года (можно разглядеть логотип тогдашнего спонсора «МЮ» – Sharp). Еще у него характерная для Бекхэма тех времен прическа. Дэвид стоит в дальнем углу алтаря в компании трех фигур Будды.

«Искусство в храме очень привлекательно. Владелец хочет, чтобы Бекхэм оставался здесь сотни лет, чтобы следующие поколения могли увидеть культуру этого периода времени», – цитирует одного из работников The Sun.

Кроме Бекхэма, в креативном храме есть статуи Пиноккио, Микки Мауса, Супермена и Барака Обамы.

Изначально Дэвид и Виктория Бекхэмы исповедовали христианство – они отдали почти 175 тысяч евро на постройку часовни в Англии, где планировали покрестить сыновей Бруклина, Ромео и Круза.

На лопатках у экс-футболиста вытатуировано изображение ангела с опущенной головой и разведенными в стороны руками. «Ангел-хранитель означает, что твой дух свободен, а мне нравится эта идея», – объяснил Бекхэм идею тату для BBC.

Но в 2008 году медиа сообщили, что Дэвид, Виктория и их дети приняли как раз-таки буддизм. Они даже вызывали специалиста по фэн-шую, чтобы убедиться, что их особняк в Лос-Анджелесе правильно расположен. Кажется, теперь совершенно ясно, куда Бэксу нужно съездить, чтобы помолиться за благополучие семьи и «Интера» из Майами.

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