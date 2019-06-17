Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм популярен до такой степени, что у него есть своя статуя в буддийском храме Бангкока. 30-сантиметровый идол был установлен в 1998 году и стал туристической достопримечательностью..

Проектировавший внутреннее убранство храма скульптор был фанатом «Манчестер Юнайтед», за который Бэкс выступал с 1993-го по 2003 год. Главный аббат посчитал, что памятник футболиста в помещении, где прихожане молятся – совсем неплохая идея, а футбол стал религией с миллионами последователей.

В лицо Дэвида можно не узнать, но это, несомненно, он. На бронзовом футболисте – комплект формы «Юнайтед» образца 1997 года (можно разглядеть логотип тогдашнего спонсора «МЮ» – Sharp). Еще у него характерная для Бекхэма тех времен прическа. Дэвид стоит в дальнем углу алтаря в компании трех фигур Будды.

«Искусство в храме очень привлекательно. Владелец хочет, чтобы Бекхэм оставался здесь сотни лет, чтобы следующие поколения могли увидеть культуру этого периода времени», – цитирует одного из работников The Sun.

Кроме Бекхэма, в креативном храме есть статуи Пиноккио, Микки Мауса, Супермена и Барака Обамы.

Изначально Дэвид и Виктория Бекхэмы исповедовали христианство – они отдали почти 175 тысяч евро на постройку часовни в Англии, где планировали покрестить сыновей Бруклина, Ромео и Круза.

На лопатках у экс-футболиста вытатуировано изображение ангела с опущенной головой и разведенными в стороны руками. «Ангел-хранитель означает, что твой дух свободен, а мне нравится эта идея», – объяснил Бекхэм идею тату для BBC.

Но в 2008 году медиа сообщили, что Дэвид, Виктория и их дети приняли как раз-таки буддизм. Они даже вызывали специалиста по фэн-шую, чтобы убедиться, что их особняк в Лос-Анджелесе правильно расположен. Кажется, теперь совершенно ясно, куда Бэксу нужно съездить, чтобы помолиться за благополучие семьи и «Интера» из Майами.

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