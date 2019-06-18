Во Франции по делу о коррупции задержан бывший президент УЕФА Мишель Платини.

По информации Mediapart, 63-летний чиновник доставлен в антикоррупционный отдел полиции. Его допросят в рамках расследования о выборе Катара местом проведения чемпионата мира 2022 года.

Сообщается, что за несколько дней до выборов страны-хозяйки Платини встречался с представителями Федерации футбола Катара.

На проведение ЧМ-2022 также претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело о коррупции в мае 2015 года.

ФИФА отказалась от расширения ЧМ-2022 в Катаре до 48 команд

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