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Платини арестован по делу о выборе Катара местом проведения ЧМ-2022
Вот это поворот.
Во Франции по делу о коррупции задержан бывший президент УЕФА Мишель Платини.
По информации Mediapart, 63-летний чиновник доставлен в антикоррупционный отдел полиции. Его допросят в рамках расследования о выборе Катара местом проведения чемпионата мира 2022 года.
Сообщается, что за несколько дней до выборов страны-хозяйки Платини встречался с представителями Федерации футбола Катара.
- На проведение ЧМ-2022 также претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.
- Прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело о коррупции в мае 2015 года.
ФИФА отказалась от расширения ЧМ-2022 в Катаре до 48 команд