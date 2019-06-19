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Моуринью: «Больше вижу себя тренером сборной, чем клуба»
Жозе исследует новые горизонты.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил желание поработать на уровне национальных сборных.
«Я хочу сражаться в новых соревнованиях. Думаю о чемпионате мира и чемпионате Европы. У меня давно было желание попробовать нечто подобное. В данный момент я больше вижу себя тренером сборной, нежели тренером клуба.
Мне подходит сборная Португалии? Нет, необязательно», – приводит слова Моуринью Goal.
- Ранее сообщалось, что в случае провала на Кубке Америки Бразильская конфедерация футбола уволит Тите и пригласит Моуринью.
- Жозе находится без работы с декабря прошлого года.
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