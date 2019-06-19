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Моуринью: «Больше вижу себя тренером сборной, чем клуба»

Моуринью: «Больше вижу себя тренером сборной, чем клуба»
Eurosport

36 мин. назад

Жозе исследует новые горизонты.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил желание поработать на уровне национальных сборных.

«Я хочу сражаться в новых соревнованиях. Думаю о чемпионате мира и чемпионате Европы. У меня давно было желание попробовать нечто подобное. В данный момент я больше вижу себя тренером сборной, нежели тренером клуба.

Мне подходит сборная Португалии? Нет, необязательно», – приводит слова Моуринью Goal.

  • Ранее сообщалось, что в случае провала на Кубке Америки Бразильская конфедерация футбола уволит Тите и пригласит Моуринью.
  • Жозе находится без работы с декабря прошлого года.

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