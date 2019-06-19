Бывший глава УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи. Оказалось, что экс-чиновника доставили в антикоррупционный отдел полиции исключительно для допроса.

«Хотя я приехал в качестве свидетеля, меня тут же взяли под стражу, было неприятно. Это было долго, но с учетом количества вопросов это не могло быть недолго. Спрашивали про Евро-2016, чемпионат мира в России, чемпионат мира в Катаре, «ПСЖ», ФИФА.

Я был спокоен, потому что не имею отношения ни к каким аферам», – цитирует Платини Yahoo Sports.

Платини возглавлял УЕФА в 2007-2015 гг. и был отстранен от должности в связи с расследованием о коррупции в ФИФА.

Возглавлявший ФИФА с 1998 года Йозеф Блаттер в начале июня 2015 года на фоне коррупционного скандала объявил об уходе со своего поста. Осенью 2015 года швейцарское федеральное бюро юстиции открыло дело против Блаттера по подозрению в незаконном переводе в 2011 году двух миллионов швейцарских франков Платини.

Арбитражная палата комитета по этике ФИФА в декабре 2015 года отстранила обоих функционеров от футбола на восемь лет. Апелляционный комитет ФИФА в феврале 2016 года сократил срок отстранения чиновников до шести лет. Блаттер и Платини подали апелляции в СAS, который сократил дисквалификацию Платини до четырех лет, а апелляцию Блаттера отклонил.

Счетная палата: «Договор ООО «Стадион «Спартак» содержит признаки коррупции и причинения ущерба РФ»

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