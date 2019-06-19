Ставка: «Да» за 1,85

Жозе МоуриньюGetty Images

Особенный вообще не умеет отдыхать: в двадцать первом веке еще не было ни одного сезона без участия Жозе. Иногда его увольняли в первой половине чемпионата («Челси», снова «Челси», затем «МЮ»), но Моур оперативно возвращался к работе. Сейчас все гораздо сложнее: португальцу комфортно на телике (он работал экспертом на ТВ и анализировал финал ЛЧ с Арсеном Венгером), у него гора денег, а условие для нового контракта всего одно – Жозе хочет быть полноценным менеджером и распоряжаться бюджетом. Судя по всему, в этом году его требования не удовлетворил ни один клуб.

Зато в начале июня зафорсились инсайды о том, что Моуринью возглавит сборную Бразилии – там он сменит Тите, если тот провалится на Кубке Америки. Плюс никогда нельзя исключать прибыльный трип Жозе в условные Катар, ОАЭ, Китай и другие страны, где можно не сильно напрягаться, но вырубать солидные деньги. В таких местах Моур по-прежнему востребован – быстрее кликай на ссылку, пока португальца не подписали какие-нибудь богатые ребята.

Ставка: «Да» за 2,85

Массимо КаррераGetty Images

Обязательный выбор для всех, кто до сих пор орет «Грацио!», скандирует «Атути аванти!» и ультимативно требует, чтобы Федун вернул легендарного алленаторе в «Спартак». Фанов Массимо не смущает, что он сидит без работы с прошлой осени – эти ребята считают, что гений пока просто не нашел ничего соответствующего своему феноменальному уровню. Видимо, «Оренбург» и «Эстегляль» из Ирана действительно не вдохновили Карреру – интересно, почему?

В любом случае, сам тарасовский визионер неоднократно говорил, что согласен на работу даже в Серии Б. Учитывая, что на хэдхантинг остается еще больше двух месяцев, Массимо все же должен куда-то пристроиться – тем более, ему интенсивно помогает сам Марко Трабукки. Поэтому переходи вот по этой ссылке и пользуйся валуйным кофом, пока он не упал.

Ставка: «Нет» за 1,55

Такой трансферной выручки не было даже во времена Гарета Бэйла – сейчас ждать ее тоже крайне наивно. Во-первых, «Мадрид» уже перефокусировался с Эриксена на Погба. Во-вторых, Кейна продавать невыгодно – он смазал финиш сезона и сейчас явно не на пике прайса. В-третьих, на Деле Алли сейчас нет такого сумасшедшего спроса, как два-три года назад. Да и сам британец никуда не рвется и явно проведет сезон-2019/20 в форме «шпор».

Так что жми сюда, если тоже понимаешь, что этим летом финалиста ЛЧ не растащат на молекулы

Ставка: «Да» за 5,8

Лео МессиGetty Images

С одной стороны, в следующем году Кубок Америки пройдет в Колумбии и Аргентине – уходить вроде бы глупо. С другой стороны, Лео абсолютно точно надоело расстраиваться после поражений сборной, и если в 2019-м «альбиселесте» опять останутся без титула, он может психануть и сконцентрироваться на «Барселоне», которая уже слишком давно не шумела в Лиге чемпионов.

Самый вероятный сценарий: аргентинцы сливают текущий Кубок Америки, Лео со слезами на глазах в очередной раз прощается с национальной командой, а месяца за три-четыре до домашнего турнира его уговорят вернуться. Классика!

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А еще:

– Какой-нибудь клуб летом купит игроков на 450 млн евро – надо брать «Нет» за 1,85. Сейчас у «Реала» потрачено 303 млн – еще немного, и офицеры финансового фэйр-плей сильно напрягутся. Чтобы свести бухгалтерию, «Мадриду» надо кого-нибудь продать, но игроки отказываются уходить – у них отличные защищенные контракты. Поэтому для того, чтобы взять еще одну суперзвезду, придется мутить схемы с обменами, а не тратить живой кэш. Поставить на то, что Перес вот-вот уймется, можно тут – вперед.

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