Защитник Гайаны выносил мяч из штрафной и придумал нелепейший гол
Очень болезненное попадание в ворота.
Форвард сборной США Гьяси Зардес забил курьезный мяч в ворота сборной Гайаны в матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
На 55-й минуте игрок «звездно-полосатых» сделал навес в штрафную, защитник Гайаны прервал передачу, но прямо в голову Зардеса, от которой мяч срикошетил в ворота.
- Американцы победили Гайану со счетом 4:0 и возглавили группу D, в которой также играют Панама и Тринидад и Тобаго.
- На счету Зардеса шесть мячей в 15 матчах MLS-2019.
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