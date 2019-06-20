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Защитник Гайаны выносил мяч из штрафной и придумал нелепейший гол

Защитник Гайаны выносил мяч из штрафной и придумал нелепейший гол
Eurosport

19 ч. назад

Очень болезненное попадание в ворота.

Форвард сборной США Гьяси Зардес забил курьезный мяч в ворота сборной Гайаны в матче Золотого кубка КОНКАКАФ.

На 55-й минуте игрок «звездно-полосатых» сделал навес в штрафную, защитник Гайаны прервал передачу, но прямо в голову Зардеса, от которой мяч срикошетил в ворота.

  • Американцы победили Гайану со счетом 4:0 и возглавили группу D, в которой также играют Панама и Тринидад и Тобаго.
  • На счету Зардеса шесть мячей в 15 матчах MLS-2019.

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