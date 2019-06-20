Три футболиста сборной Никарагуа серьезно нарушили дисциплину во время Кубка КОНКАКАФ. Они исключены из команды и уже покинули ее расположение.

Как сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио, после поражения от Коста-Рики (0:4) четыре футболиста из Никарагуа – Марлон Лопес Морено, Карлос Монтенегро и Карлос Чаваррия – привели в отель проституток.

«Охрана отеля разбудила меня в час ночи и показала видео, как футболисты возвращаются в номера. Мне сказали, что это Чаваррия, Монтенегро и Лопес. Первым двум я сразу сказал собирать вещи – они исключены. Потом меня отвели в другую комнату. Там был Лопес и выходящая из душа девушка. Я велел ему доделать все свои дела, а потом собираться и ехать домой», – заявил главный тренер сборной Анри Дуарте.

В расположении команды осталось 20 игроков, замен не будет.

Помимо Никарагуа и Коста-Рики, в группе B играют Гаити и Бермудские острова.

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