Легендарный игрок сборной Аргентины Диего Марадона опубликовал видеообращение в инстаграме, где отверг предположения, что страдает от болезни Альцгеймера.

Ранее аргентинская газета Cronica опубликовала материал, где сообщила, что у великого футболиста начались неврологические нарушения и болезнь Альцгеймера. Марадона заявил, что это не так.

«Они врут, они врут. Они говорят об Альцгеймере, но они не знают, что значит это слово. Альцгеймер – ужасное слово. Люди с этой болезнью умирают. Я не умираю. Эти сынки [из газет] знают, что делать, чтобы ввести людей в заблуждение. Я не ввожу в заблуждение», – сказал Диего.

Ранее Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос».

Юрист Диего признался, что экс-игрок ушел из «Дорадос» из-за проблем со здоровьем – ему нужно лечь под нож и перенести операции на плече и колене.

Марадона: «Если «МЮ» нужен тренер, пусть берут меня. Я принесу им трофеи»

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