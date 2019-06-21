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Марадона: «У меня Альцгеймер? Эти сынки из газет врут»
С великим игроком все хорошо.
Легендарный игрок сборной Аргентины Диего Марадона опубликовал видеообращение в инстаграме, где отверг предположения, что страдает от болезни Альцгеймера.
Ранее аргентинская газета Cronica опубликовала материал, где сообщила, что у великого футболиста начались неврологические нарушения и болезнь Альцгеймера. Марадона заявил, что это не так.
«Они врут, они врут. Они говорят об Альцгеймере, но они не знают, что значит это слово. Альцгеймер – ужасное слово. Люди с этой болезнью умирают. Я не умираю. Эти сынки [из газет] знают, что делать, чтобы ввести людей в заблуждение. Я не ввожу в заблуждение», – сказал Диего.
- Ранее Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос».
- Юрист Диего признался, что экс-игрок ушел из «Дорадос» из-за проблем со здоровьем – ему нужно лечь под нож и перенести операции на плече и колене.
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