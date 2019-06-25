Вудгейт выдал худший дебют в истории «Реала». А теперь возглавил родной клуб вместо Батистуты

За полтора месяца до Евро-2004 «Ньюкасл» обыгрывал «Челси» 2:1. До конца матча оставалось минут 15, и тут защитник «сорок» Джонатан Вудгейт рухнул на газон, схватившись за бедро. В тот момент стало ясно – он точно не поедет в Португалию, где мог бы выходить в основе сборной Англии. Парня действительно ценили: Гари Спид называл его самым крутым напарником в карьере, а Робсон поставил Джонатана на четвертое место в списке лучших центрдефов АПЛ – сразу после Кэмпбелла, Фердинанда и Саутгейта.

Тот же Бобби очень красноречиво отрецензировал обидную травму Вудгейта. «У него на бедре расстегнулась молния, так бывает», – уверял мэтр. Самое удивительное, что ни серьезное повреждение, ни пропущенный чемпионат Европы никак не повлияли на планы мадридского «Реала». Тем летом у Флорентино Переса была четкая цель – подписать самого талантливого и перспективного британского защитника. Вероятно, босс «бланкос» так мечтал о Вудгейте, что врачи клуба намеренно провели медосмотр предельно лояльно: им явно не хотелось расстраивать Фло информацией о хронических травмах Джонатана. В итоге в карточке игрока появилось заветное слово «здоров», а «Ньюкасл» срубил 18 млн евро.

Дальше началась закономерная дичь. Хронологии травм на Transfermakrt еще не существовало, но история болезни все равно крайне подробная: едва долечив бедро, Джонатан слег с икроножной мышцей, а затем у него снова расстегнулась молния. Когда было совсем не о чем писать, европейские медиа дежурно сообщали: «Выход Вудгейта снова откладывается». Так продолжалось из месяца в месяц, пока в апреле 2005-го «Реал» сам не объявил: извините, но наш защитник сыграет лишь в следующем сезоне.

За месяц до дебюта англичанин сообщил, что после утомительного восстановления первый полный матч сделает его самым счастливым человеком в мире. «Это был ночной кошмар. По контракту ты не можешь пропускать матчи «Реала», поэтому я год провел между трибуной и процедурным кабинетом – ужасные ощущения», – признавался Джонатан позже.

Но лучше бы он и дальше заседал в випке. 22 сентября 2005 года Вудгейт наконец засветился в основе «Мадрида» против «Атлетика» из Бильбао. В середине первого тайма Хосеба Эчеберриа исполнил кросс в штрафную, старательный британец полетел головой на перехват, но случайно замкнул навес смачным (и, к сожалению, точным) ударом по воротам Касильяса. «Я воспринял это как проверку характера. Окей, автогол так автогол. Буду стараться, исправляться, бегать на угловые», – говорил Вудгейт.

Настрой не помог. Первая желтая, затем вторая – удаление. Привез гол и оставил команду в меньшинстве – вот это начало. «Моя мама сидела на стадионе. Она рыдала», – вспоминал Джонатан. «Реал» вытащил тот матч (3:1), но европейские медиа написали об этой победе три строчки. Главной темой стал первый за полтора года матч Вудгейта – журналисты клевали и бедного англичанина, и Переса, который его купил. Находились и те, кто оправдывал британца (в AS написали, что он наиграл на полторы желтых), но в целом защитника не жалели. Сейчас Джонатан вспоминает ту ситуацию с иронией, но фактически она его надломила.

Он утонул в травмах, не провел за «Реал» и десятка матчей (рекорд – две игры подряд) и вернулся в родной «Мидлсбро», где не ломался целый сезон. Правда, потом бедра и мышцы все равно помешали Вудгейту вернуться на топ-уровень. Последний всплеск Джонатана – три года в «Тоттенхэме», где он шедеврально подкалывал Павлюченко. Однажды Рома купил костюм D&G с тигриным принтом, а пока был на массаже, его брюки напялил Вудгейт. «Я похож на клоуна?» – спрашивал экс-игрок «Мадрида», расхаживая по раздевалке. «Ты похож на человека, который впервые надел D&G», – так якобы парировал СуперПав.

Там же, в «Тоттенхэме», Джонатан подружился с Бэйлом и сразу после перехода в «Реал» мудро посоветовал ему выучить испанский – жаль, что испанец заленился. Сейчас Гарет по-прежнему общается с Вудгейтом. Они переписываются почти после каждого матча – именно англичанин помогал Бэйлу справиться с давлением на «Бернабеу».

Вообще, период в «шпорах» был для Джонатана не слишком веселым. Харри Рэднапп откровенно прессовал защитника, требуя, чтобы тот ложился под нож. «Не можем понять, что с ним. Очередная операция – его последний шанс», – ворчал Харри осенью 2009-го. Спустя год «Тоттенхэм» не включил Вудгейта в заявку на чемпионат Англии – после этого он еще попинал мячик в «Стоке» и «Мидлсбро», завязал в 2016-м и пошел тренером в «Боро».

Путь от молодежки до основы занял всего три года. Месяц назад великий Габриэль Батистута лениво намекнул, что хочет возглавить «Мидлсбро», но руководство выбрало Джонатана, который уже знаком с инфраструктурой и традициями клуба. В первом интервью Вудгейт заявил, что планирует играть в атакующий футбол и привлекать собственных воспитанников – этого хватило, чтобы фанаты в экстазе встретили нового коуча.

Пока непонятно, каким специалистом станет Джонатан с точки зрения тактики, но из него явно получится сильный психолог: после всех испытаний Вудгейт объяснит любому юниору, что его проблемы – ерунда, и нужно ценить каждое мгновение в футболе, а не ворчать, капризничать или сдаваться.

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