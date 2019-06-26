Топ-3 трансфера дня

Андреа Романьоли – из «Ромы» в «Спартак»

Москвичи подписали еще одного игрока римлян, но на этот раз для резервной команды. У Андреа Романьоли были варианты заиграть в Серии B, но футболист не смог отказать «Спартаку». В итоге в его инстаграме появилась патриотичная запись: «Новый дом, новая команда. Вперед, «Спартак».

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, 20-летний вратарь обошелся красно-белым в 2-2,5 млн евро.

Яспер Силлессен – из «Барселоны» в «Валенсию»

«Летучие мыши» официально объявили о переходе голландского вратаря из «Барсы». Яспер, проведший в Каталонии три сезона, подписал с новым клубом контракт на 5 лет и отступными в 80 млн евро. По предварительной информации, Силлессен обошелся «Валенсии» в 35 млн евро.

Игрок «Гента» – за 18 млн евро в «Брайтон»

«Брайтон» осуществил одну из самых дорогих сделок недели в АПЛ – в Англию едет полузащитник сборной Бельгии Леандро Троссард. Англичане заплатили за 24-летнего полузащитника 15 млн евро, но не обновили трансферный рекорд, который находится на отметке 17 млн.

«Мы рады приветствовать Леандро в клубе и ожидаем от него положительного влияния на команду. Это атакующий игрок, который провел очень впечатляющий сезон и помог «Генку» завоевать чемпионский титул», – сообщил официальный сайт «Брайтона».

Топ-5 слухов дня

Костас Манолас – из «Ромы» в «Наполи»

Костас Манолас с партнерами по «Роме»Getty Images

Первая весточка о переезде грека в Неаполь пришла от журналиста Sky Sports и многих других изданий Фабрицио Романо. По его информации, 28-летний защитник проследует в «Наполи» за 34 млн евро. При этом «Рома» получит от этой суммы только 18 млн, а остальная часть будет покрыта Амаду Диавара – ганский полузащитник отправится в противоположном направлении.

Чуть позже серьезность слухов подтвердил президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис. Судя по его комментарию, трансфер Костаса – решенное дело: «Манолас и Кулибали сформируют отличный дуэт в защите».

Джек Кларк – из «Лидса» в «Тоттенхэм»

«Шпоры» полтора года не обзаводились новичками, но все же решились на покупку. The Telegraph сообщил, что из офиса «Тоттенхэма» в направлении штаба «Лидса» отправятся 11,1 млн евро в качестве компенсации за вингера Джека Кларка.

18-летний атакующий полузащитник провел в «Лидсе» всего сезон и отыграл в старте лишь пять матчей, но привлек внимание «шпор». При этом в феврале Кларк испытывал проблемы со здоровьем: по ходу матча против «Мидлсбро» парень потерял сознание прямо на скамейке запасных и выбыл из футбола на пять недель.

Донни Ван де Бек – из «Аякса» в «Реал»

«Мадрид» определился с заменой Погба на случай, если француз откажется перейти или его не пустят боссы «МЮ». По данным Marca, Ван де Бек обойдется «Реалу» в скромные по рыночным ценам 60 млн евро. В Мадриде уверены, что голландца подписать будет значительно проще, чем остальных топовых игроков на позицию в центре поля.

Виссам бен Йеддер – из «Севильи» в «МЮ»

Манкунианцы нацелились на одного из лучших бомбардиров прошедшей Лиги Европы (8 мячей). По информации AS, на Бен Йеддера помимо «МЮ» претендует «ПСЖ» – клубы составят друг другу конкуренцию, хотя им придется раскошелиться. Севилья» не готова отпустить 28-летнего французского джокера менее чем за 40 млн евро.

Бруну Фернандеш – из «Спортинга» в АПЛ

Португальская сторона уже ведет переговоры с потенциальными покупателями, в числе которых значатся «Тоттенхэм» и «МЮ». Английские гранды хотят заполучить 24-летнего полузащитника за 55 млн евро, но «Спортинг» настаивает на 70 млн. A Bola считает, что у манков больше шансов подписать игрока, потому что Уле-Гуннар Сульшер подключил боссов к сделке, попросив ускорить ее завершение.

«МЮ» лучше продать Погба «Реалу». Поль разрушает клуб изнутри

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