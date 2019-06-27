Футбольный клуб «Чертаново» отпустил ядовитую шпильку в адрес игрока «Шеффилда» Джейка Гаррета.

Ранее футболист английской команды завел профиль в Tinder и дал себе следующую характеристику: «Футболист ФК «Шеффилд». До 29 июня в Москве, только секс». Затем «Чертаново» обыграло англичан со счетом 7:0 и подкололо Гаррета в твиттере.

«Надеемся, не разочаровали, Джейк. 0:7», – говорится в сообщении московского клуба.

«Шеффилд» считается старейшим клубом в истории мирового футбола. Команда была основана в октябре 1857 года.

В рамках турне по России «Шеффилд» уже сыграл с «Торпедо» (0:5) и «Чертаново» (0:7). Далее британцы проведут матчи против ФК «КФ» и «Казанки».

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