Топ-3 трансфера дня

НетоGetty Images

Нето – из «Валенсии» в «Барселону»

Вратарь «Валенсии» Нето Мурара стал игроком «Барселоны». Покупка обошлась «сине-гранатовым» в 26 млн евро, еще 9 млн предназначены в качестве бонусов. Нето подписал контракт до июня 2023 года. Его отступные составят 200 млн евро, передает официальный сайт «Барселоны».

Жоан Жордан – из «Эйбара» в «Севилью»

«Севилья» приобрела у «Эйбара» полузащитника Жоана Жордана. 24-летний игрок подписал с нервионцами контракт до 1 июля 2023 года. По данным Marca, испанец обошелся «Севилье» в 15 млн евро.

Сепп ван ден Берг – из «Зволле» в «Ливерпуль»

«Я почувствовал семейную атмосферу, что для меня очень важно. Я достаточно домашний человек, поэтому решение оставить семью ради «Ливерпуля» далось мне непросто. Но я видел, как здесь заботились обо мне», – первые слова 17-летнего защитника.

Юный голландец переполз под крыло Юргена Клоппа из «Зволле», за который в минувшем сезоне провел 15 матчей в Эредивизи. Его трансфер The Times оценивает в 1,5 млн евро.

Топ-5 слухов дня

Хамес РодригесGetty Images

Аарон Уэн-Биссака – из «Кристал Пэлас» в «МЮ»

Трансфер 21-летнего крайнего защитника на «Олд Траффорд» – почти решенный вопрос. По данным Sky Sports, Биссака в четверг успешно прошел медосмотр для «МЮ», о его покупке манки должны объявить в пятницу.

Денис Черышев – из «Вильярреала» в «Валенсию»

Российский полузащитник на «Месталье» провел сезон в аренде и успел впечатлить боссов «летучих мышей», хотя часто травмировался и пропускал важные игры. Теперь «Валенсия» готова выкупить Черышева у «Вильярреала», который даже пойдет на уступки и снизит цену: вместо 7 млн евро отступных «желтая субмарина» отдаст Дениса за 5, сообщил журналист Эктор Гомес.

Жоау Фелиш – из «Бенфики» в «Атлетико»

Трансфер 19-летнего нападающего – дело почти решенное. Мадридцы направили в Лиссабон официальный оффер на 126 млн евро, которым хотят покрыть и клаусулу игрока (120 млн), и проценты за рассрочку (6 млн). Решение «Бенфики» практически не имеет никакого веса: если португальский вундеркинд захочет играть у Симеоне, то о его трансфере объявят в самое ближайшее время.

По информации Goal.com, Фелиш подпишет с «Атлетико» контракт на 5 лет и зарплатой в 3,5 млн евро.

Андер Эррера и Пабло Сарабия – в «ПСЖ»

Парижане откроют сезон покупок двумя легкими подписаниями. Во-первых, клуб бесплатным агентом подберет Андера Эрреру из «МЮ». Во-вторых, заплатит 18 млн евро (копейки) отступных за полузащитника «Севильи» Пабло Сарабию. Боссы «ПСЖ» уже почти одобрили обе сделки, так что о приобретениях клуб объявит в начале новой недели, передает L’Equipe.

Хамес Родригес – из «Реала» в «Атлетико»

«Матрасники» хотят усилиться игроком прямого конкурента, который не против перебраться на «Ванда Метрополитано». Впрочем, по мнению Cadena SER, переход Хамеса на 110% процентов зависит от того, продаст ли «Атлетико» Анхеля Корреа или Витоло. Если ни один из игроков не уйдет, то Родригеса в клубе не будет.

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