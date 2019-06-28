Eurosport
80 млн евро за 17 голов или 100 сэйвов? Сопоставь стоимость Неймара и других топов с их статистикой
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Ценник не всегда соответствует статистике.
«Они с ума сошли? За что платят 100 мультов?» – такой вопрос при чтении трансферных новостей возникал у каждого хотя бы раз. Eurosport.ru предлагает определить, соответствует ли статистика игроков в сезоне-2018/19 их стоимости на Transfermarkt. Угадай, нужно ли забить 47 мячей за 30 матчей, чтобы стоить 150 миллионов евро, или достаточно 100 раз отнять мяч.
Прошел тест – прочитай статьи о том, как появляются такие страшные суммы:
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