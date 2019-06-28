Бывший игрок сборной Англии Пол Гаскойн ответил рэперу Снуп Доггу, который высмеял пристрастие Газзы к алкоголю.

Снуп Догг опубликовал в инстаграме два коллажа: себя и Гаскойна сперва в 20-летнем, а затем в 47-летнем возрасте. Под снимками Пола оставлена подпись «Пристрастие к алкоголю» (и в 47 лет Газза выглядит больным и постаревшим), под фотографиями Снуп Догга – «Пристрастие к марихуане» (а вот рэпер за прошедшие годы практически не изменился). Таким образом, музыкант сделал вывод, что употребление каннабиса менее вредно для человеческого организма, чем алкоголь.

Газза бросил Снуп Доггу следующую ответочку: «Доброе утро, Снуп Догг. Отрывай свою ленивую задницу от дивана, пора на прогулку. Гав-гав, ты, уродливая ******** [женский половой орган]».

На стыке 1980-х и 1990-х годов Гаскойн был одним из лидеров сборной Англии.

В 2004 году Газзу включили в Зал славы английского футбола.

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