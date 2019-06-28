Топ-5 трансферов дня

Арминду Брума – из «Лейпцига» в ПСВ

24-летний португалец, несмотря на интерес московского «Спартака», предпочел другую красно-белую команду и подписал долгосрочный договор с ПСВ – аж до 2024 года. Руководство «Лейпцига» действовало странновато – год назад купила Бруму за 15 млн евро у «Галатасарая» и ровно за столько же продала его в Голландию.

Антонио Валенсия – из «Манчестер Юнайтед» в «ЛДУ Кито»

Антонио Валенсия на правах свободного агента вернулся на родину, в Эквадор, после 14 лет странствий по Европе, большую часть которых он провел в «МЮ» (2009-19). Он сыграл за манкунианцев 339 матчей и стал двукратным чемпионом Англии. Договор Валенсии с «ЛДУ Кито» рассчитан на два года.

Кристофер Жюльен – из «Тулузы» в «Селтик»

«Селтик» делает все, чтобы интрига в чемпионате Шотландии даже не зародилась. Чемпион выписал из «Тулузы» защитника Кристофера Жюльена. Француз заключил четырехлетний контракт. Если верить медиа, ради экс-игрока французской молодежки «Селтик» не пожалел 8 млн евро.

Брель Эмболо – из «Шальке» в «Боруссию М»

Игрок сборной Швейцарии Брель Эмболо решил, что слишком сложно выговаривать «Гельзенкирхен», и переехал в Мёнхенгладбах. 22-летний футболист подписал контракт с местной «Боруссией» до 2023 года. По слухам, «Шальке» выручил 16 млн евро.

Дмитрий Комбаров – из «Спартака» в «Крылья»

Самарцы подписали бывшего спартаковца на правах свободного агента. Детали сделки неизвестны: клуб о ней даже не объявил. Инициативу проявил сам игрок.

Топ-5 слухов дня

Антуан Гризманн – из «Атлетико» в «Барселону»

В последнюю неделю слухи об Антуане поутихли, но тут – бам! Marca и L’Equipe пишут, что Гризманн договорился с «Барсой»! Чемпион мира подпишет контракт на 5 сезонов, в течение которых будет получать 17 млн евро. В понедельник отступные за Антуана упадут с 200 до 120 млн, так что каталонцы уже потирают руки.

Антуан ГризманнGetty Images

Хаким Зиех – из «Аякса» в «Севилью»

Этим летом все пытаются урвать кусочек от самой главной сенсации Лиги чемпионов-2018/19. У «Севильи» нет денег на Де Лигта, а вот выплатить 30 млн евро за Зиеха – самое то! Сам марокканец еще не принял предложение андалусийской команды. Сперва Зиех дождется окончания Кубка африканский наций, пишет De Telegraaf.

Даниэле де Росси – в «Фиорентину»

35-летний Даниэле де Росси отдал всю карьеру «Роме» и должен был продолжить карьеру за океаном – в MLS или Аргентине («Бока Хуниорс»). Но теперь чемпион мира-2006 останется в Италии на 99%. Именно на столько La Gazzetta dello Sport оценила переход Де Росси в… «Фиорентину»! Скорее всего, его контракт будет рассчитан на один сезон.

Жоау Мариу – из «Интера» в «Монако»

Все та же La Gazzetta dello Sport намекнула, что Жоау Мариу может стать одноклубником Головина. Правда, «Монако» только в начале пути: монегаски предложили «Интеру» 18 млн евро, итальянский клуб хочет 25. Неудивительно: талантливого португальца вообще брали за 45.

Тео Эрнандес – из «Реала» в «Милан»

«Россонери» спокойно получили еврокубковый бан и теперь продолжают работать на трансферном рынке. Сначала отказали «ПСЖ» в трансфере Доннаруммы, а потом договорились с «Реалом» об аренде Тео. «Милан» заплатит 2 млн евро немедленно, а потому выкупит 21-летнего француза за 18 млн.

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