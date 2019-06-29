Великий дриблер Роналдиньо так любит клубы, что их пришлось делать отдельным пунктом контракта.

В 2011-м бразилец вернулся на родину после выступлений за «Милан». Желающие подписать Роналдиньо столкнулись с необычным требованием форварда. Он требовал официального разрешения тусоваться два раза в неделю с указанием этого прямо в контракте. «Фламенго» так хотел подписать легенду, что безропотно выполнил требование, сообщает Sport Bible.

Репутация тусовщика сложилась у Роналдиньо в Италии. По данным Bleacher Report, бразилец устраивал вечеринки в независимости от результатов команды – мог гулять и пить до утра даже после поражений. Позднее Александр Глеб рассказал, что Роналдиньо и Деку приходили на тренировки пьяными – желание оградить Месси от дурного влияния стало причиной продажи легенд.

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