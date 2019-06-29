Топ-5 трансферов дня

Аарон Уэн-Биссака – из «Кристал Пэллас» в «МЮ»

Манкунианцы месяц мучительно охаживали 21-летнего защитника «Кристал Пэлас», но все-таки добились своего. Пришлось выложить по разным данным от 55 до 60 млн евро. Уэн-Биссака стал четвертым самым дорогим приобретением в истории «МЮ» после Погба, Лукаку и Ди Марии. Договор рассчитан на 5 лет.

Денис Черышев – из «Вильярреала» в «Валенсию»

Не меньшей эпопеей был вопрос будущего Черышева: вернется ли он в Кастельон, останется в Валенсии, попробует себя на стороне. Предпоследний июньский день дал ответ: Черышев – полноправный полузащитник «Валенсии». Сторонам осталось подписать все документы. «Летучие мыши» уплатят 5 млн евро.

Денис Глушаков – из «Ахмата» в «Валенсию»

Еще один Денис, как и обещал супруге, обживается в Грозном. Бывший капитан «Спартака» заключил контракт с «Ахматом» по схеме «1+1». И сделал очень стильное фото.

Алексей Сутормин и Сильвие Бегич – из «Оренбурга» в «Рубин»

Сразу два футболиста мигрировали в Казань из Оренбурга и подписали четырехлетние контракты. Экс-полузащитник молодежной сборной России Алексей Сутормин получил 19-й номер. По Бегичу таких подробностей пока нет.

Альбан Ляфон – из «Фиорентины» в «Нант»

Вратарь молодежной сборной Франции провел два года в солнечной Флоренции, но заскучал по Лиге 1: добро пожаловать в «Нант». Ляфон будет защищать ворота «канареек» два года на правах аренды, а потом, возможно, последует выкуп.

Топ-6 слухов дня

Дуглас Сантос – из «Гамбурга» в «Зенит»

Лидер обороны «динозавров» решил сменить клуб, поскольку «Гамбург» так и не вернулся в немецкую элиту. Как сообщает Bild, бразилец может обойтись «Зениту» в 12 млн евро. Раннее «Зенит» охотился за Ренаном Лоди, но тот выбрал «Атлетико».

Кристиан Эриксен – из «Тоттенхэма» в «Реале»

Обычно Даниэль Леви всячески противостоит потере ключевых футболистов. Но не в случае с Кристианом Эриксеном. Датчанин хочет сменить клуб, поэтому глава «Тоттенхэма» проявил инициативу и сам предложил игрока «Реалу», уверяет Marca. Летом 2018-го «шпоры» отказывались продавать датчанина дешевле, чем за 150 млн евро, но теперь господин Леви рад и 70 млн.

Дани Себальос – из «Реала» в «Милан»

«Милан» открыл охоту на игроков «Реала». «Россонери» интересует не только Тео Эрнандес, но и Дани Себальос. Информацию одновременно подтвердили Corriere della Sera и AS. Ожидается, что покупка дуэта обойдется в 70 млн евро. Поскольку «Милан» принял отстранение от еврокубков на сезон, сейчас финансовый фэйр-плей не душит легендарный клуб.

Жерсон – из «Ромы» в «Динамо»

Московское «Динамо» себя еще покажет! Сине-бело-голубые договорились с «Ромой» по бразильскому полузащитнику Жерсону, утверждает Sky Sport Italia. Сделка оценивается в 10 млн евро. 1-2 июля Жерсон пройдет обследование.

Люк де Йонг – из ПСВ куда-нибудь

Уход капитана ПСВ – это не слух. Вице-чемпионы Голландии разрешили своему лидеру вести переговоры с другими клубами. Куда лежит путь Де Йонга – другой вопрос. Главным претендентом на Люка считается «Севилья».

Марио Балотелли – из «Марселя» в «Парму»

1 июля некогда суперперспективный форвард станет свободным агентом и, по информации Gazzetta di Parma, подпишет контракт с «Пармой». Кстати, в ряды «крестоносцев» отправляли и Даниэле де Росси, но спортивный директор Даниэле Фаджано положил конец слухам в эфире Radio Kiss Kiss: «Он нам не по карману».

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