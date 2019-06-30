Девушка-арбитр из Бразилии повторила трюк с платком вместо желтой карточки
От такого рефери и карточку получить приятно.
Рефери Фернанда Коломбо сама по себе украшает матчи бразильского чемпионата, а тут еще и подшутила над игроком одной из команд.
После нарушения правил девушка потянулась как бы за карточкой, но на самом деле достала платок и смахнула пот со лба.
Коломбо повторила трюк мужчины-рефери, который разлетелся по интернету чуть менее двух недель назад.
- Фернанда работает на матчах чемпионата Бразилии с 2014 года.
- В прошлом 30-летняя Коломбо была моделью.
Снейдер пьяным полежал на чужой машине, потом на ней потанцевал, разбил стекло и попал в полицию
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